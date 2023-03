WWE 2K23: 2K Games enthüllt die kommenden DLC-Pakete

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

WWE 2K23 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

2K Games hat am Montag die Roadmap für die kommenden Inhaltsupdates ihres nächsten Wrestling-Spiels WWE 2K23 enthüllt. Die Bündel enthalten eine Vielzahl neuer spielbarer Charaktere in fünf DLC-Packs, die nach der Veröffentlichung des Spiels am 17. März 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen werden.

Die Pakete enthalten jeweils fünf Superstars, mit Ausnahme des ersten Packs, das vier Superstars und einen Manager enthält, der nicht spielbar sein wird. Das erste Pack erscheint am 19. April, bis hin zum letzten Pack am 16. August 2023.

Die Charaktere reichen von Veteranen wie Scott und Rick Steiner bis hin zu modernen und beliebten Wrestlern wie Bray Wyatt, Karl Anderson und Luke Gallows. Jedes Pack wird einzeln, aber auch im Rahmen eines Season-Passes erhältlich sein. Der Season-Pass für WWE 2K23 wird außerdem 200 zusätzliche Attributspunkte und den Supercharger enthalten, der alle WWE-Legenden und Throwback-Arenen des Basisspiels freischaltet. Die vollständige Liste der WWE 2K23-DLC-Bündel und Charaktere könnt ihr nachfolgend einsehen:

Steiner Row-Pack

Erscheinungsdatum: 19. April 2023

Scott Steiner

Rick Steiner

Top Dolla

Ashante Adonis

B-Fab (Nur Manager, kein spielbarer Wrestler)

Pretty Sweet-Pack

Erscheinungsdatum: 17. Mai 2023

Karl Anderson

Luke Gallows

Tiffany Stratton

Elton Prinz

Kit Wilson

Rennen zu NXT-Pack

Erscheinungsdatum: 14. Juni 2023

Harley Rennen

Ivy Nile

Wendy Choo

Tony D'Angelo

Trick Williams

Feiern mit Wyatt-Pack

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2023

Bray Wyatt

Zeus

Walhalla

Joe Gacy

Blair Davenport

Bad News U-Pack

Erscheinungsdatum: 16. August 2023