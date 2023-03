PM: GDC 2023: Deutscher Gemeinschaftsstand größer als jemals zuvor (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 07. März 2023 – Wenn vom 20. bis 24. März 2023 die Game Developers Conference – kurz GDC – in San Francisco stattfindet, werden auch zahlreiche deutsche Games-Unternehmen vor Ort sein. Allein für die 111 Quadratmeter des deutschen Gemeinschaftsstands haben sich 18 Aussteller angemeldet. Damit ist dies der größte deutsche Gemeinschaftsstand, den es jemals auf der GDC gab. Umgesetzt wird der Stand von der Koelnmesse, Kooperationspartner ist der game – Verband der deutschen Games-Branche, gefördert wird der Gemeinschaftsstand vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungs- u. Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA). Zur besseren Vernetzung der deutschen Games-Branche mit internationalen Partnern findet am 22. März zudem eine Abendveranstaltung statt: Der „German Evening in San Francisco “, der vom BMWK und dem game organisiert wird, findet am 22. März in San Francisco statt.

Unabhängig vom Gemeinschaftsstand auf der GDC findet im Anschluss eine Markterkundungsreise vom 27. bis 31. März 2023 im Westen der USA statt. Stationen sind unter anderem Games-Unternehmen in Los Angeles und Seattle.

„Die deutsche Games-Branche wächst und spielt auch international eine größere Rolle – das zeigt sich nicht nur an der steigenden Anzahl von Games-Unternehmen, sondern auch an dem wachsenden Interesse an internationalen Branchen-Events wie der GDC. Insbesondere für junge deutsche Unternehmen ist die internationale Vernetzung wichtig, um weltweit nach möglichen Partnern und Investoren Ausschau zu halten“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „Gemeinschaftsstände auf internationalen Branchen-Events wie der GDC bieten gleichzeitig hervorragende Möglichkeiten, um für Deutschland als Games-Standort zu werben. Wollen wir zu anderen internationalen Top-Standorten der Spiele-Entwicklung aufschließen, müssen wir neben der Verbesserung von Standort-Faktoren wie der Games-Förderung auch beim Standort-Marketing besser werden. Das ist richtigerweise Teil der Games-Strategie der Bundesregierung und mit der größeren Präsenz auf der GDC gehen wir bereits einen wichtigen Schritt, dem noch weitere folgen müssen.“

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

