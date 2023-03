PM: PlayStation VR2: So läuft der Aufbau und die Einrichtung ab (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die ersten Schritte mit PlayStation VR2 sind schnell und einfach erledigt. Sobald ihr das VR-Headset aus der Verpackung holt, sind es nur noch wenige Minuten bis ihr in die verschiedenen Erlebnisse und Abenteuer eintauchen dürft, die PS VR2 zu bieten hat. Was ihr beim Aufbau alles beachten müsst, haben wir hier mal für euch zusammengefasst!

Damit die Inhalte im PlayStation VR2-Headset auch angezeigt werden können, benötigt ihr zunächst eine Verbindung mit einer PlayStation 5. Und das könnte kaum einfacher sein. Am VR-System befindet sich ein langes USB-C-Kabel, das ihr mit dem USB-C-Anschluss an der Vorderseite der Konsole verbinden müsst. Wenn ihr die PlayStation 5 nun einschaltet, sollte ein kleines rotes Licht am VR-Headset leuchten.

Schaltet nun auch das PlayStation VR2-System ein. Das macht ihr, indem ihr den mittleren Knopf auf der Unterseite drückt. Auf dem TV-Bildschirm werden jetzt alle weiteren Schritte zur Einrichtung des VR-Headsets eingeblendet. Unter anderem werdet ihr aufgefordert, die beiden Sense Wireless-Controller einmalig über das USB-Kabel mit der PlayStation 5-Konsole zu verbinden. Ein entsprechendes Kabel liegt der PS VR2-Verpackung bei. Sollte ein Update der PlayStation VR2-Gerätesoftware verfügbar sein, wird euch das direkt angezeigt.

Abhängig vom Spiel, das ihr mit PlayStation VR2 zocken wollt, kann es durchaus sein, dass ihr euch in einem festgelegten Spielbereich frei bewegen müsst. Räumt also alle störenden Gegenstände in unmittelbarer Nähe zur Seite, damit sie euch nicht mehr im Weg stehen. Im besten Fall habt ihr eine Fläche mit mindestens 2 x 2 Metern freigeräumt. Wie erwähnt, wird das aber nicht bei allen PS VR2-Titeln notwendig sein.

Es ist nun an der Zeit, den Spielbereich für eure VR-Abenteuer festzulegen. Setzt also das PlayStation VR2-System auf und entscheidet euch für eine Spielweise. Hier stehen „Sitzend“, „Stehend“ und „Frei im Raum“ zur Wahl. Anschließend beginnt ein Scan eurer Umgebung, womit der verfügbare Bereich im Umfeld ermittelt wird. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, könnt ihr die Spielfläche – mithilfe der beiden Sense-Controller – zudem noch individuell an den Raum anpassen.

Ein hilfreicher Tipp: Solltet ihr während der Einrichtung mal schnell die reale Umgebung im VR-Headset sehen wollen, dann aktiviert einfach die Durchlassansicht, die ihr mit der Funktionstaste auf der Unterseite des PlayStation VR2-Systems einschalten könnt. So seht ihr sofort, was gerade in eurem echten Umfeld passiert.

Abschließend steht noch die Blickerfassung von PS VR2 im Fokus. Hier geht es erstmal um den richtigen Augenabstand, der mit dem kleinen Rädchen auf der Oberseite des VR-Headsets eingestellt werden kann. Eine Anzeige im Verlauf der Einrichtung zeigt euch, ob der Objektivabstand auch wirklich passt.

Die Aktivierung der Blickerfassung ist optional – bietet allerdings zahlreiche Vorteile in vielen Spielen. Damit das PlayStation VR2-System optimal tracken kann, müsst ihr einen kleinen schwebenden Punkt ausschließlich mit euren Augen verfolgen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr anschließend überprüfen, ob die Blickerfassung korrekt funktioniert.

Und das war es auch schon. Euer PlayStation VR2-Headset ist nun eingerichtet und bereit für das erste Abenteuer! Wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann schaut euch mal die Artikel an, die wir im PlayStation Blog veröffentlicht haben. Eine Übersicht findet ihr hier unterhalb.