Europa Universalis 4: Erweiterung Domination für beliebte Nationen

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Europa Universalis 4 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Europa Universalis 4 ab 36,95 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahmen der heutigen "Paradox-Announcement-Show" haben Paradox Interactive und Paradox Tinto mit Domination eine neue Erweiterung für ihren Grand-Strategy-Dauerbrenner Europa Universalis 4 angekündigt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der Expansion Pack widmet sich den größten und populärsten Nationen.

England, Frankreich und Spanien kämpfen um die Macht in einer neuen Welt, um die Vorherrschaft in der Alten Welt zu sichern. Die etablierten Osmanen werden von einer neuen riesigen Macht in Russland bedroht. In Asien kämpfen die alten chinesischen und japanischen Imperien auf der Suche nach zentralisierter Autorität gegen Jahrhunderte der Trägheit. Mit Domination könnt ihr diese Großmächte, unter anderem mit aktualisierten und verzweigten Missionsbäumen und neuen historischen Details, neu entdecken und auch neue, alternative Geschichten schreiben.

Europa Universalis 4 - Domination enthält neue nationale Missionsbäume und Features für:

Das Osmanische Reich: Ein überarbeiteter Eroberungsbaum mit neuen Belohnungen für das Vorantreiben der osmanischen Dominanz, einschließlich Erweiterung durch das neue Eyalet-System, und neuen internen Änderungen, wie dem neuen Janitscharen-Anwesen und dem „Osmanischen Machtkampf“.

China: Unterschiedliche Missionsbäume für die Han Ming und Invasoren Reiche wie Qing. Ihr müsst zwischen Expansion und Innerer Perfektion wählen und die Macht der Eunuchen kontern, um ein stabiles Imperium aufzubauen.

Japan: Ihr könnt Japan vereinen, indem ihr euch mit der Macht von Shogun und dem unabhängigen Daimyo auseinandersetzt. Ihr könnt das Land gegenüber ausländischem Einfluss öffnen oder es isoliert halten, indem ihr andere Erweiterungspfade und Reformen ablehnt.

Russland: Ihr könnt euer Land vom Tartarenjoch befreien und es in ein großartiges Imperium umwandeln. Mit der Wahl für Peters Reformen, wird der Staat modernisiert, und damit ändern und entwickeln sich im Laufe des Spiels sowohl der Missionsbaum als auch die Mechaniken. Um das Imperium nach Osten und Westen auszudehnen könnt ihr die Macht der Kosaken und der Strelizen benutzen.

Spanien: Erweiterte Missionsbäume für Kastilien und Aragon, mit unterschiedlichen Wegen Spanien zu formen sowie einer neuen Mechanik für die neue Regierung der „Hispanischen Monarchie“ und Entscheidungen über die Armee und Marine, um die mächtigen Tercios und die spanische Armada zu bekommen.

Frankreich: Ihr kämpft gegen das Ende des Hundertjährigen Krieges, zentralisiert Frankreich zu einer absoluten Monarchie, setzt euch mit den Religionskriegen auseinander, könnt nach Italien sowie in das Heilige Römische Reich expandieren und die Revolution durch einen erweiterten Missionsbaum anführen.

Großbritannien: Es muss ein Weg eingeschlagen werden, entweder für ein britisches Imperium oder ein Angevin Britannien. Außerdem enthält Großbritannien tieferes internes Gameplay, mit einzigartigen Funktionen für das englische Parlament und Veränderungen der Katastrophe des englischen Bürgerkriegs.

Kleinere Nationen: Missionsveränderungen, neue Regierungen und neue Regierungsmechaniken für Preußen, Portugal und Korea.

Domination enthält außerdem neue Artworks und Musik, neue historische Details sowie neue Anwesen, Reformen, Spezialeinheiten und Ereignisse für die führenden Mächte. Paralell zum Release wird es wie üblich ein umfangreiches, kostenloses Update geben. Domination soll schon bald erscheinen und ihr könnt es bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen.