Crusader Kings 3: DLC Tours and Tournaments angekündigt

Im Rahmen der heutigen "Paradox-Announcement-Show" haben Paradox Interactive und Paradox Development mit Tours and Tournaments eine neue Erweiterung für Crusader Kings 3 angekündigt, die ihr bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen könnt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Durch die Ausrichtung von ausladenden Feierlichkeiten und große Turnieren könnt ihr die Landkarte mit neuen Möglichkeiten zum Leben erwecken. Pilgerfahrten zu heiligen religiösen Stätten werden von weltlicheren Reisen begleitet, einschließlich großer Rundreisen durch das Reich, bei denen die Herrscher aus erster Hand erfahren, was in ihrem Land passiert. Es gibt außerdem viele Taten, die eure Charaktere durchführen können, um Ansehen oder Fähigkeiten zu verbessern. Nicht alles ist sicher, aber mit großem Risiko geht das Potential für großen Ruhm einher. Eure Charaktere können zum Beispiel Großwild jagen, ferne Länder bereisen oder sich an Scheinkämpfen beteiligen.

Die Features von Crusader Kings 3: Tours and Tournaments sind unter anderem:

Große Turniere: Ihr veranstaltet Turniere, die Adelige aus der direkten Umgebung und reisende Ritter anziehen. Ihr wählt die Veranstaltung, setzt den Standort und nutzt die Turniere, um den sozialen Status oder militärische Fähigkeiten zu verbessern.

Große Rundreisen: Mit einer Rundreise durch das Reich kann eine Bestandsaufnahme der Vasallen durchgeführt werden, ihr könnt euer Wohlwollen ausdrücken oder höhere Steuern erpressen.

Große Hochzeitsfeiern: Mit angespartem Gold kann die wahre Bedeutung einer Heirat, nämlich Politik, in den Mittelpunkt gerückt werden. Schwiegereltern werden geehrt, die Vasallen versorgt und die eigene Macht demonstriert.

Reisesystem: Ihr müsst die Routen zu den großen Aktivitäten planen. Reist ihr nur durch zivilisierte Länder oder geht ihr doch lieber den direkten Weg, selbst wenn er durch dunkle Wälder oder hohe Berge führt? Mit einem großen Gefolge könnt ihr die Reise erleichtern, oder aber mit leichtem Gepäck verreisen und damit schnell zur Sache kommen.

Ritterliche Auszeichnungen: Ihr könnt eure besten Ritter mit speziellen Titeln und Auszeichnungen ehren. Das führt zu Boni für die Ritter und deren Armeen.

Neues Rüstungsdesigns: Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert.

Neue westliche Kleidung: Die neuen Elemente für das Kleidungsdesign zeigt, wie sich die Mode in Westeuropa von der Zeit der Karolinger bis zum Ende des Mittelalters verändert und entwickelt hat.

Tours and Tournaments wird im Frühling 2023 veröffentlicht, wie üblich parallel zu einem kostenlosen Update. Dieses Update beinhaltet ein neues Aktivitätenmenü mit neuen Interaktionen für Pilgerfahrten, Feierlichkeiten und Treibjagden sowie eine komplexere Verwaltung der Regentschaftsbeziehungen. Außerdem sind wichtige Veränderungen der Vasallenbeziehungen und Gebietsverwaltung im Update enthalten. Wenn ihr auf Konsole spielt, müsst ihr euch noch etwas länger gedulden. Dafür soll im Frühjahr Royal Court (im Check) für Konsole erscheinen.