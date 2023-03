Harebrained Schemes: The Lamplighters League angekündigt

Im Rahmen der heutigen "Paradox-Announcement-Show" haben Paradox Interactive und Harebrained Schemes, die Macher der Shadowrun-Trilogie und von Battletech, ihr neues Spiel The Lamplighters League angekündigt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Es gibt außerdem noch ein Gameplay-Video.

Das Pulp-Adventure spielt in einer alternativen Version der 1930er-Jahre. Ihr müsst den finsteren globalen Kult namens Banished Court daran hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das Spiel mischt verschiedene Spielziele wie Echtzeit-Infiltration, rundenbasierte taktische Kämpfe und die Verwaltung eines wachsenden Teams von Gelehrten, die aber eigentlich nur die Zweite Garde sind. Die Erste Garde ist schon gescheitert.

Christopher Rogers, Game Director von The Lamplighters League, äußerte sich wie folgt:

Bei Harebrained Schemes dreht sich alles um verwobenes taktisches Gameplay, das den Verstand herausfordert, mit Geschichten und Charakteren, die das Herz berühren. Über Jahre hinweg hatten wir das Glück, die Geschichten in einer geschätzten Umgebung wie Shadowrun und Battletech zu erzählen. Die neue Welt, in der The Lamplighters League stattfindet, gibt uns die kreative Freiheit, gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die das Gameplay unterstützt als auch ein Gameplay aufzubauen, das die Geschichte unterstützt. Wir lieben diese Charaktere und hoffen, dass es Spielern und Fans Spaß macht, sie kennenzulernen, während sie die einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen so erkunden, wie wir es getan haben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu teilen, woran wir gearbeitet haben.