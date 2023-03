Cities Skylines II für PC, PS5, Xbox Series erscheint 2023 (+Trailer)

PC Xbox X PS5

Paradox Interactive hat auf der heutigen "Paradox Announcement Show" Cities - Skylines 2 enthüllt, also die nächste Generation des beliebten Aufbau- und Planungsspiels – das noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S im Game Pass , PC, und Playstation 5 erscheinen soll. Der Vorgänger von 2015 war äußerst beliebt und schaffte es, dem letzten Sim City den Rang abzulaufen.

Laut Ankündigung soll es die "realistischste Stadtsimulation aller Zeiten" werden, in der ihr jede denkbare Stadt errichten können sollt. Sowohl die Transport- als auch Wirtschaftssysteme sollen "vollständig realisiert" sein, was immer das heißt. Paradox-CEO Fredrik Wester spricht von "nie dagewesenen Maß an Individualisierung und Spielerkontrolle".

Weitere Infos sind der offiziellen Website zu entnehmen.