Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer blicken erneut 10, 20 und 30 Jahre zurück in die Vergangenheit – beziehungsweise sie blättern zurück.

Je später die Vergangenheit, desto veteraniger die Gäste: Bei unserer Zeitschriften-Zeitreise begrüßen wir diesmal Gaststar Winnie Forster, der vor 30 Jahren die letzten Arbeitstage bei der Video Games verbrachte. Zahlreiche CD-ROM-Formate und Nintendos Super-FX-Chip machten damals Schlagzeilen. Auch die anderen Jahrzehnte haben es in sich: Vor 20 Jahren gab es bei GameStar das reinste Testgewitter und vor 10 Jahren gingen wir auf eine Höhlenwanderung à la Ron Gilbert. Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt es eine 1993-Zugabe, da blättern wir auch in der 30 Jahre alten PC Player. Zu Beginn der Episode bewegen sich die Spieleveteranen noch in der Gegenwart, los geht es wie immer mit News-Meldungen, aktuellen Spielberichten und Antworten auf Hörerfragen.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 10-2023 (#310) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Winnie Forster hat eine Laufzeit von 1:39:24 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

0:02:16 Gemischte News: Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks, Hogwarts Legacy verkauft sich prächtig, Elden Ring wird erweitert und sammelt weitere Auszeichnungen.

0:11:18 Was haben wir zuletzt gespielt? Hogwarts Legacy, Humanity (Demo), BattleTech (DLC).

0:21:15 Hörerpost von GMB.

0:33:45 Zeitschriften-Zeitreise: Februar 2013, 2003, 1993

0:35:41 Gamestar 3/2013 und GamersGlobal, u.a. mit Star Citizen , Dota 2 , The Cave und Persona 4 Golden .

, , und . 0:58:11 GameStar 3/2003, u.a. mit C&C Generals , Splinter Cell , Unreal 2 und The Sims Online .

, , und . 1:10:45 Video Games 3/1993, u.a. mit Tiny Toons Adventures, Defender of Oasis und »Cyber-Media«-Aufbruchsstimmung.