Steel Division 2: 10. Saison der Simulated Divisions League gestartet

Gestern ist die zehnte und damit Jubiläumssaison der Steel Division 2 League, die von der Simulated Divisions League (zum Artikel zu Season 7 und 8) organisiert wird, gestartet. Für viel Spannung bei Teilnehmern und Zuschauern sorgte bereits am Vortag der live auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Organisation ausgestrahlte Auslosungs-Event. Organisiert wird die Liga vornehmlich von Protosszocker und GreenHD. Um die Statistiken kümmert sich Roguish.

Gespielt wird diese Saison wieder in fünf Divisionen. In der zweiten bis fünften Division messen sich in der Gruppenphase jeweils 16 Spieler in vier Gruppen. In der ersten Division spielen acht Spieler in zwei Gruppen. Vorjahressieger Gonzo nimmt eine Pause. Dafür ist in dem inernationalen Event auch Deutschland wieder vertreten. In der ersten Division spielt P.Uri.Tanner, in der zweiten Division tritt Flix an und in der dritten Division wird Vampiro vor schwere Herausforderungen gestellt.

In der ersten Division dürfte Khers der Favorit sein. Aber auch andere Spieler wie Luna, der immer außergewöhnliche Divisionen spielt, werden keine Pushover sein. ElBowser, der auch selbst streamt, hatte letzte Saison ein außergewöhnliches Comeback gemacht und eine sicher verlorene Partie doch noch irgendwie gedreht. Mit Herr Robert ist auch der Organisator der monatlichen Turniere dabei. Mit Spielern wie Col-Koenig, Reef oder Reef wird ebenfalls zu rechnen sein. Fraglich, ob jemand StantheMan seine Signature-Division 2. Pancerna spielen lässt.

In der zweiten Division tummeln sich dann einige Content-Creator wie VulcanHDGaming, Flix und AtkPwrGaming. In der dritten Division finden sich die Content-Creator Hobotango, der auch dem Anfänger-freundlichen Clan Kingdom of the Noobs vorsteht, Badgerjelly und Vampiro. Generell ist die Division mit Spielern wie Comrade Glogi, Denis Diderot, jaapaasa, Socks oder auch Liszek hochkarätig besetzt. In die vierten Division finden sich zahlreiche bekannte und gute Spieler wie Sqwurrol, Paladin Lepa, Durdles, Melancholic Robot oder colcol. In der fünften Liga tummeln sich bekannte wie ManedWolf oder Tonnoman, aber auch einige relative neue Kombattanten wie Stuka_Ace.

Simulated Divisions League Youtube | Twitch Hobotango Youtube AttackpowerGaming Youtube VulcanHDGaming Youtube | Twitch Flix Twitch Badgerjelly Youtube ElBowser Twitch Rangroo Youtube KhanUlric Youtube Vampiro Youtube | Twitch

Die groben Turnierinformationen findet ihr auf der offiziellen Website. Die Details gibt es in einem Google-Dokument.