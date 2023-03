Spiele-Check von LRod

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Blood Bowl 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Blood Bowl 3 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor einem Zug wird euch genau angezeigt, welche Würfe zu schaffen sind. Für die Blitzaktion braucht dieser Minotaurus dreimal eine 2+ vor dem eigentlichen Angriff.

Der Würfelgott sei euch gnädig

Mit Star-Spieler-Punkten könnt ihr eure Spieler verbessern - sofern ihr die wild abgekürzten Beschreibungen (unten rechts) nachvollziehen könnt.

Progression und Mutation

Drei Runden vor Schluss mit einem Punkt Rückstand zieht sich die KI erst einmal sehr tief in die eigene Hälfte zurück anstatt schnell eine letzte Offensive zu starten.

Fazit

Rundentaktik meets Fantasy-Football

Einzel- und Mehrspielermodi

Fortgeschrittene, Profis

Preis: 29,99 Euro für PC, Xbox und Playstation

In einem Satz: Technisch unausgereifte Umsetzung eines guten Brettspiels, die aktuell vor allem für Multiplayer-Freunde interessant ist

Was ist? Stellt euch einfach die Fraktionen aus der Fantasywelt vonvor, die sich in einem seltenen Moment des Friedens zu einer (standesgemäß blutigen) Partie American Football treffen. Cyanide setzt diese Brettspielvorlage miterneut digital um und nutzt dafür erstmals die im Jahr 2020 überarbeiteten Regeln.Wie in der Brettspielvorlage werden die Spiele rundenbasiert ausgetragen, mit 8 Zügen pro Team und Halbzeit. Ziel des Spiels ist es, den Football in die gegnerische Endzone zu bringen und einen Touchdown zu erzielen. Pro Runde darf jeder der elf Spieler eine Aktion auszuführen. Standardaktionen sind das Bewegen, dessen Reichweite durch das entsprechende Attribut bestimmt wird, und das Blocken (also Angreifen) eines gegnerischen Spielers, über dessen Erfolg ein Vergleich der Stärkewerte, die Anzahl benachbarter Spieler auf beiden Seiten sowie ein oder mehrere Würfel entscheiden. Auf diese Weise ebnet ihr eurem Ballträger den Weg. Doch Vorsicht ist geboten: Misslingt eine Aktion, zum Beispiel weil der Angreifer selbst zu Boden geht, ist euer Zug sofort beendet.Natürlich gehören zum Football auch spektakuläre Pässe in die Endzone. Wenig überraschend wird auch dies über einen Würfelwurf für das Passen und einen weiteren für das Fangen gesteuert und sollte eher mit einem Elfen- als mit einem Ork-Team eingesetzt werden. Jeweils einmal pro Runde dürft ihr auch blitzen, also einen Block nach einer Bewegung ausführen, und foulen. Bei letzterem wird ein bereits am Boden liegender Gegner noch einmal angegriffen, wobei (wie bei einem erfolgreichen Block) ein Rüstungswurf und bei Misserfolg ein Verletzungswurf über die Folgen entscheidet – die reichen sogar bis hin zum Tod eines Spielers.Gewürfelt wird auch für den Versuch, den am Boden liegenden Ball aufzusammeln (was mit grobmotorischen Teams frustrieren kann) und beim Verlassen oder Passieren eines von einem gegnerischen Spieler gedeckten Feldes. Einige größere, aber weniger schlaue Spieler würfeln aus, ob Sie überhaupt agieren oder ob sie eigene Spieler angreifen. Zum Glück bekommt ihr pro Halbzeit einige Wiederholungswürfe.Wenn ihr das Spiel gewinnt, erhaltet ihr eine Siegprämie, mit der ihr neue Spieler verpflichtet oder mehr Wiederholungswürfe kauft. Außerdem erhalten erfolgreiche Spieler Star-Spieler-Punkte, mit denen ihr neue Eigenschaften erwerbt. Diese sorgen für Zusatzeffekte, die beispielsweise verhindern, dass ein Spieler nach hinten gedrängt werden kann.Neben Freundschaftsspielen sind auch Turniere und Ligen gegen die KI und online gegen andere Spieler möglich. Es gibt auch eine Einzelspielerkampagne, die aber nach einem ordentlichen Tutorial nur aus fünf lieblos aneinandergereihten Turnieren besteht (im Offline-Modus verhinderte im Check zudem ein Bug die Progression, die Kampagne kann aber online gespielt werden). Zudem ist die KI nicht besonders spielstark und nimmt kaum Rücksicht auf die Stärken des eigenen Teams. So habe ich in mehreren Spielen selbst gegen Elfen keinen einzigen Pass gesehen und selbst bei Rückstand kurz vor Spielende spult sie ihr normales Programm ab, anstatt zu versuchen, mit einer letzten Aktion noch zu punkten.Bei einer Spieldauer von 30 bis 60 Minuten pro Partie erfordert das Spielen von Turnieren oder gar Ligen mit richtigen Mitspielern hingegen einen hohen Koordinationsaufwand. Erschwert werden diese durch die fehlende Speichermöglichkeit während einer Partie. Selbst Autosaves werden nicht angelegt, so dass jeder Absturz und jede unterbrochene Verbindung zum Server zum Abbruch der Partie führt – was mir im Rahmen des Checks nicht passierte, Forenkommentaren und diesbezüglichen Patchnotes nach aber noch eine größere Baustelle ist.Die deutsche Übersetzung ist sehr unausgereift, teilweise unvollständig und kürzt viele Begriffe wild ab (etwa "Spielen Schleu.S." für den Hotseat-Modus). Noch sind auch nicht alle Mannschaften aus der Vorlage implementiert. Mit Blick auf den Vorgänger werden diese sicher als DLC nachgereicht. Fertig implementiert ist hingegen der Echtgeld-Shop für individuelle Ausrüstung für eure Spieler, zu dem derzeit keine kostenlosen Alternativen zu finden sind.Blood Bowl 3 lässt mich sehr zwiegespalten zurück. Das vom Brettspiel übernommene rundenbasierte Prinzip funktioniert sehr gut. Der Chaosfaktor, die Entwicklung von Spielern und Teams und die abwechslungsreichen Fraktionen motivieren zum Weiterspielen. Wenn nur die technische Umsetzung besser wäre! Vor allem die fehlende Speichermöglichkeit und die sehr schwache KI trüben den Spaß deutlich und erinnern – auch mit Blick auf fehlende Features wie Replays und die lieblose Kampagne – an eine Early Access-Version.Langfristig ist Blood Bowl 3 daher klar auf den Mehrspielerpart ausgerichtet. Wer nette Mitspieler hat und während der Partie im Voicechat ist, kann sicherlich Spaß haben, sobald Cyanide die Stabilität der Online-Partien noch deutlich verbessert. Bis dahin sind die härtesten Konkurrenten der eigene Vorgänger sowie das Brettspiel selbst.