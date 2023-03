Neben Series und PS5 auch für 4 und One

Teaser Auch im Jahr 2023 erscheinen noch viele große Releases nicht nur für die neunte, sondern auch für die achte Konsolengeneration. Wie steht ihr dazu?

Im November 2013 kamen PS4 und Xbox One auf den Markt, im November 2020 die darauffolgende Konsolengeneration mit PS5 und Xbox Series X|S. Blickt man zum nun bei GamersGlobal zum Beispiel auf die Liste der besten Spiele 2015 zeigt sich: Damals erschienen schon viele der größten Titel des Jahres nicht mehr für die Vorgänger-Hardware. Dagegen erscheinen letztes Jahr auch große Exklusivtitel wie God of War - Ragnarök noch für die PlayStation 4. Titel wie A Plague Tale - Requiem, die abseits des PCs nur für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wurden, scheinen dagegen in der Minderheit.

Da spielen sicherlich mehrere Faktoren hinein. Bekanntlich war durch die Chipkrise die Beschaffung einer PS5 oder Xbox Series X lange Zeit gar nicht so leicht. Durch die gestiegenen Entwicklungszeiträume bei Großproduktionen haben dagegen so einige Third-Party-Titel längere Zeit in ihrer Entstehungsgeschichte PS4 und Xbox One als Release-Plattformen ins Auge gefasst. Auch 2023 werden noch Titel wie Diablo 4 simultan für die achte und neunte Konsolengeneration veröffentlicht, während nach dem Release von Hogwarts Legacy für PC, PS5 und Xbox Series X|S im April noch Versionen für PS4 und Xbox One folgen sollen (und eine Switch-Fassung im Juli).

Die heutige Sonntagsfrage lautet daher: Wie steht ihr dazu, dass die achte Konsolengeneration momentan noch versorgt wird? Seid ihr noch auf dieser unterwegs und findet das gut (sofern diese Versionen anständig laufen, natürlich)? Wünscht ihr euch, dass der Support der Vorgängerhardware ausläuft, damit sich bei Neuerscheinungen grafisch größere Sprünge zeigen als bisher? Oder steht ihr dem Ganzen ohne große Gefühle offen gegenüber?

PC-Spieler können sich nun vielleicht als Betrachter von der Seitenlinie sehen, aber man bendenke: Bei Cross-Gen-Releases fließt somit Zeit und Mühe in die Entwicklung für Plattformen, in denen bald 10 Jahre alte Technik verbaut ist. Wie hoch stehen da die Chancen für viele Multiplattform-Releases, die auch die Hardware eures Rechenknechtes ausnutzen – zum Beispiel weil in den von euch geschätzten Titeln topaktuelle Grafik kein wichtiges Kriterium ist?

Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.