Death Corp und The Will of Arthur Flabbington im Kickstarter-Endspurt

PC

Die beiden Point-and-Click-Adventures Death Corp und The Will of Arthur Flabbington (zum User-Artikel) befinden sich im Endspurt ihrer jeweiligen Kickstarter-Kampagne. Während Death Corp drei Tage vor Ablauf sein Minimalziel von 24.700 Euro bereits knapp erreicht hat, muss The Will of Arthur Flabbington innerhalb von einer Woche noch mindestens 1.000 Euro für eine erfolgreiche Finanzierung auftreiben.

Hinter Death Corp steckt der spanische Indie-Entwickler Alberto Costa, der euch die Geschichte von Art und seinem Praktikum bei der Firma des personifizierten Tods näherbringen möchte. Auf der Kickstarter-Seite des Spiels findet ihr auch eine Demo-Version von Death Corp. Die Realisierung des Spiels mit englischen Texten ist bereits geschafft, das nächste Ziel liegt bei 27.000 Euro und würde Textübersetzungen ins Deutsche und Spanische bedeuten. Ab 32.000 Euro würde noch englische Sprachausgabe hinzukommen. Wenn ihr bis zum 8. März noch mindestens 20 Euro investiert, solltet ihr laut Plan des Entwicklers ab Februar 2024 eine digitale Kopie erhalten. Für die Big Box müsst ihr mehr als 60 Euro einplanen und bis mindestens Juni 2024 warten.

Bei der Kampagne zu The Will of Arthur Flabbington geht es derzeit noch darum, dem Pixel-Adventure eine englische Sprachausgabe zu verpassen. Sollten innerhalb von einer Woche noch 4.000 Euro dazukommen, würde eine deutsche Sprachversion folgen. Die Demoversion, die im Rahmen eines Game Jams entstand, findet ihr bei itch.io. Der Entwickler ist Fabio "Guga" Guggeri aus der Schweiz, der euch als Gegenleistung für eine Investition von 9 Euro eine digitale Lizenz finden anbietet. Auf eine Big Box Version müsst ihr in diesem Fall verzichten.