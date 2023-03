Österreichisches Gericht stuft FIFA-Lootboxen als illegales Glücksspiel ein

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Sony muss einem Kunden die Kosten für im Playstation-Store erworbene FIFA-Lootboxen zurückerstatten. Das hat das österreichische Bezirksgericht Hermagor entschieden. In dem nicht rechtskräftigen Urteil kommt das Gericht zu dem Schluss, dass es sich bei den Lootboxen um Glücksspiel im Sinne des österreichischen Glücksspielgesetzes handelt. Da Sony über keine Glücksspielkonzession verfüge, seien die mit dem Kläger abgeschlossenen Verträge nichtig und die Zahlungen rückforderbar.

Der Kläger argumentierte, dass der Inhalt der Lootboxen vom Zufall abhänge und die darin enthaltenen virtuellen Fußballspieler einen wirtschaftlichen Gegenwert hätten, da sie auf dem Sekundärmarkt verkauft werden könnten. Zudem sei die Inszenierung des Kaufvorgangs an herkömmliche Glücksspiele angelehnt. Zum Beispiel durch Feuerwerkseffekte.

Initiiert wurde die Klage vor rund zwei Jahren vom Prozessfinanzierer Padronus, der auf die Glücksspielbranche spezialisiert ist und in den letzten Jahren tausende Klagen gegen diverse Online-Casino-Anbieter in Österreich und Deutschland finanziert hat. Einen unmittelbaren Einfluss auf die Spielebranche dürfte das Urteil noch nicht haben, da zu erwarten ist, dass Sony versuchen wird, das Urteil anzufechten. Eine endgültige Entscheidung wird vermutlich erst in einer der höheren Instanzen fallen.

Einen ähnlichen Fall gab es 2020 in den Niederlanden, als Electronic Arts wegen der Lootbox-Mechaniken in FIFA zu einer Strafzahlung verurteilt wurde (zur News). Allerdings wurde das Urteil 2022 von der niederländische Verwaltungsgerichtsbarkeit, der höchsten Instanz des Landes, wieder aufgehoben (zur News).