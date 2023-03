Teaser Jörg und Hagen blicken auf die Inhalte dieser Woche vonseiten der Redaktion und der Userschaft und blicken in die Zukunft.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Wochenschluss-Podcast geht es oft um den Blick zurück und der bleibt auch diesmal nicht aus mit interessanten GG-Inhalten der Woche und Reiseanekdoten. Allerdings wird der Blick auch in die andere Richtung gewendet, etwa bei den Themen aus dem Editorial und gute Sitte ist schließlich auch die Frage, was wir am bald startenden Wochenende tun werden.

Die Timecodes dieses Podcasts: