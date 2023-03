PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis zum 10. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

6. März – Romancelvania

Optimiert für Xbox Series X|S – Gönn Dir einen Bissen von Romancelvania, einem Comic-Mashup voller schwarzem Humor, das Sidescrolling-Action mit augenzwinkernder Romantik zu einem Abenteuer vereint. Du schlüpfst in die Rolle von Drac, der seit Jahrhunderten an unheilbarem Liebeskummer leidet. Nun wird er in eine abgefahrene Reality-Datingshow voller Monster geworfen. Wirst Du Deine Liebe auf den ersten Biss finden oder feststellen, dass die Liebe nur etwas für die Lebenden ist?

7. März – Sentry Paragon

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem isometrischen Action-Abenteuer rollen immer wieder Wellen von Feinden über Dich hinweg. Finde die richtige Strategie für die unzähligen Gegnerhorden, wähle die effektivste Waffe, nutze das Gelände zu Deinem Vorteil und überlebe die immer größer werdende Bedrohung.

8. März – Zapling Bygone

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle eines außerirdischen Hive Minds namens Zapling, das die Schädel seiner Feinde aufsetzt, um ihre Fähigkeiten zu stehlen. Nutze klebrige Tentakel, um mit Deinem flüssigen Körper durch die Welt zu springen und zu klettern. Mache jeden Zentimeter des fremden Planeten zu Deinem Spielplatz und erkunde seine Geheimnisse.

8. März – Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der vierte Teil der kultigen Fatal Frame-Serie, die ursprünglich 2008 erschien, kehrt liebevoll überarbeitet für die aktuelle Konsolengeneration zurück. Eine Gruppe von Kindern ist bei einem Festival auf der japanischen Insel Rogetsu auf mysteriöse Weise verschwunden. Zwar wurden sie gefunden, haben aber ihr Gedächtnis verloren. Nun kehren sie als Teenager auf die Insel zurück und begeben sich auf die gefährliche Suche nach Antworten.

8. März – Monster Energy Supercross 6

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Jede*r weiß, wie Monster Energy schmeckt, doch wie schmeckt das neue Monster Energy Supercross 6? Wir vermuten es schmeckt nach Schlamm, Schweiß, Adrenalin und jeder Menge Spaß! Entdecke den Supercross-Profi in Dir und stürze Dich in waghalsige Rennen auf unfassbar realistischen Strecken des Monster Energy Supercross 2022 mit allen offiziellen Bikes, Fahrern und Rennen. Die Supercross-Welt ist bereit für Deine Geschichte, worauf wartest Du noch?

8. März – Caverns of Mars: Recharged

Steige in dunkle Tunnel unter der Marsoberfläche hinab, um den feindlichen Reaktor in den Tiefen ihrer Basis zu zerstören. Weiche Trümmern aus, räume Hindernisse aus dem Weg und sprenge Dir den Weg frei. Doch gehe nicht zu verschwenderisch mit Deinen Schüssen um, denn Deine Munition ist begrenzt. Möglicherweise ist es klüger, das rasante Tempo Deines Schiffes auszunutzen und Deine Gegner auszumanövrieren.

8. März – KartRider: Drift

Willkommen zum neuesten, kostenlosen Multiplayer-Rennspiel mit über 380 Millionen Spieler*innen und Crossplay-Support! KartRider: Drift ist ein rasanter Kart-Racer mit echtem Arcade-Feeling, der für Spaß und Chaos auf der Rennstrecke sorgt. Das Spiel wurde für dynamisches Online-Gameplay entwickelt, das ohne Pay to Win-Mechanik oder Paywalls auskommt und erhält zudem jede Saison neue Inhalte.

8. März – Cions of Vega

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Cions of Vega reist Du als Vater auf der Suche nach seiner Tochter durch eine ländliche Gegend und besuchst eine mysteriöse Stadt. Gemeinsam mit Deinem Bruder suchst Du nach Notizen, Zeichnungen, Schlüsseln und anderen Hinweisen. Auch andere Mysterien warten darauf, entdeckt zu werden – von einem lokalen Kult bis hin zu einer Stadt, in der die Kinder offenbar ihre Eltern vergessen haben.

8. März – Super Arcade Racing

Betritt in diesem Retro-Racer die Welt illegaler Autorennen, um Deinen Bruder vor einem finsteren Schicksal zu retten. Verschaff Dir Zugang zu den Untergrund-Rennen und finde mehr über die gefährliche Organisation heraus, die Deinen Bruder entführt hat. Beweise Dein Können wahlweise allein oder gegen Freund*innen im lokalen Multiplayer auf über 60 detailverliebten Strecken und werde zum Champion der Untergrund-Rennen!

8. März – Super Arcade Football

In diesem schnelllebigen Arcade-Titel muss das Runde ins Eckige. Mit simplen Steuerungsmechaniken ist Super Arcade Football zwar schnell zu lernen, aber schwer zu meistern. Es braucht nicht nur eine wasserdichte Strategie, sondern auch blitzschnelle Reflexe. Spiele allein oder fordere Deine Freund*innen im Multiplayer wahlweise online oder lokal heraus. Wer wird zum Schlusspfiff in Führung liegen?

9. März – Zombie Derby: Pixel Survival

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der neueste Teil der legendären Zombie Derby-Reihe ist da und sorgt für jede Menge Action! In diesem fetzigen Arcade-Racer rast Du unaufhaltsam durch die Horden der Zombie-Apokalypse. Schnall Dich an, drück aufs Gas und mach so viele Zombies platt, wie Du kannst!

9. März – Space Tail: Every Journey Leads Home

Jede Reise verändert die Sichtweise der Reisenden und lässt sie wachsen. Space Tail ist ein gefühlvolles Jump’n’Run-Abenteuer mit einer atmosphärischen 2-5D-Grafik. Inspiriert von den ersten Tieren, die in den Weltraum geschossen wurden, begleitest Du die hündische Astronautin Bea, die außerirdische Kulturen und die Weiten des Weltraums erkundet, um ihren Weg nach Hause zu finden. Trotz ihres wichtigen Jobs ist Bea immer noch eine Hündin. Sie schnüffelt, horcht, bellt und jagt liebend gerne ihren Schweif. Werden die Aliens verzückt von Bea sein, oder wollen sie lieber einen Hund zum Abendbrot? Finde es heraus!

9. März – Figment 2: Creed Valley

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Figment 2: Creed Valley begibst Du Dich auf eine abenteuerliche Reise durch den menschlichen Verstand. Albträume stören den Frieden des menschlichen Geistes und haben den Kompass der Moral zerstört, sodass nichts mehr richtig funktioniert. Du schlüpfst in die Rolle von Dusty, der Personifikation des Mutes, der sich nun der schwierigen Aufgabe annimmt, den Frieden wiederherzustellen.

9. März – Papetura

Das Papier-Häuschen der kleinen Kreaturen Pape und Tura droht abzubrennen. So begeben sich die beiden auf eine Reise durch eine liebevoll gefaltete Welt, die an das Innere einer Papierlaterne erinnert. Doch dieses Papier steckt voller Leben und Magie, das Dich mit ihrer Schönheit immer wieder ins Staunen versetzen wird. Begib Dich in eine wunderschöne, aber fragile Welt der Fantasie und beschütze sie vor dunklen Feuermonstern, die das Paradies aus Papier bedrohen.

9. März – Clash: Artifacts of Chaos

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle von Pseudo, einem Meister der Kampfkunst, der zurückgezogen in dem fremdartigen Land Zenozoik als Einsiedler lebt. Als Du auf einen kleinen Jungen mit einer mächtigen Gabe triffst, der von den Mächten der Dunkelheit verfolgt wird, entscheidest Du Dich dafür, das Kind zu beschützen. Voller Punk-Einflüsse ist die Welt von Zenozoik reich an faszinierenden Charakteren, Kreaturen und Landschaften. Streife durch dieses beeindruckende Land und entdecke faszinierende Pfade, Einwohner*innen und uralte Geheimnisse.

9. März – Transport Fever 2: Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Was wäre die menschliche Erfolgsgeschichte ohne das Transportwesen, das als Lebensadern der Zivilisation alles, was das Herz begehrt, transportiert? Versorge die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur und mache mit maßgeschneiderten Transportdienstleistungen ein Vermögen! Lasse Züge über Schienen rollen, Busse und LKWs auf den Straßen kurven, Schiffe durchs Wasser gleiten und Flugzeuge in die Lüfte abheben. In Transport Fever 2: Console Edition stellst Du Dich den logistischen Herausforderungen vom Industriezeitalter ab 1850 bis zu den modernen Herausforderungen der globalen Infrastruktur.

9. März – Volley Pals

Volley Pals ist ein adrenalingeladener Arcade-Volleyballer im Cartoon-Stil, in dem jedes Level neue Spielmechaniken und Herausforderungen bietet. Spiele wahlweise allein oder mit bis zu drei Deiner Freund*innen im lokalen Multiplayer, um herauszufinden, wer den besten Aufschlag hinlegt. Du wirst überrascht sein, wie die exotischen Sonderregeln das Spiel auf Links drehen und echte Underdogs zu geheimen Favorit*innen machen können. Wer passt sich am besten an die verrückten Bedingungen auf dem Volleyball-Feld an und trägt den Sieg davon?

9. März – Titanium Hound

In einer retrofuturistischen Zukunft hat die Wissenschaft einen Durchbruch in der Energiegewinnung erreicht und Mikroben-Kolonien zu einer quasi unerschöpflichen Stromquelle weiterentwickelt. Doch nun halten die mächtigen Energiekonzerne und ihre Banden ganze Städte fest im Griff. Als Pilot*in der Titanium Hound bist Du eine Art Cop und stellst den Schutz der Bürger*innen an oberste Stelle. Beschütze unschuldige Zivilist*innen, die zwischen die Fronten der Bandenkriege geraten und decke eine globale Verschwörung auf, die sich als Schlüssel zum Sturz der Großkonzerne erweisen könnte.

10. März – FLASHOUT 3

Flashout 3 ist ein futuristischer Science Fiction-Racer, in dem es nie schnell genug gehen kann. Lege Dir den wummernden Elektro-Soundtrack auf die Ohren, individualisiere Dein Schiff nach Deinen Vorstellungen und begib Dich auf die Rennstrecke. Wenn Du einen ruhigen Kopf behältst und blitzschnelle Reflexe beweist, wirst Du das Rennen mit all seinen Schlingern, Schlaufen und unvorhersehbaren Richtungswechseln meistern und als Erste*r durchs Ziel fliegen.

10. März – EvilUP

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – EvilUP ist ein fantastisches Roguelike, das die Herzen aller Rollenspiel-Fans höherschlagen lässt. Stürze Dich Hals über Kopf in dunkle Labyrinthe, voller gefährlicher Monster, heimtückischer Fallen und sagenhafter Schätze. Wähle einen der neun spielbaren Charaktere, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Nur wenn Du die Fähigkeiten Deiner Held*innen regelmäßig weiterentwickelst, wirst Du den immer wieder neuen Herausforderungen der zufallsgenerierten Dungeons gewachsen sein.