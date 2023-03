The Wolf Among Us 2 verschoben // Release nun frühestens 2024

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Fans von Bigby Wolf sollten jetzt stark sein, denn wie Entwickler Telltale Games auf seinem Twitter-Account mitteilte, erscheint The Wolf Among Us 2 nicht mehr im Jahr 2023. Spieler und Spielerinnen müssen sich somit mindestens bis ins Jahr 2024 gedulden, um die Geschichte in Fabletown fortzusetzen. Das bedeutet, dass der Nachfolger ganze zehn Jahre nach seinem Vorgänger The Wolf Among Us (im GG-Test 8.5) erscheinen wird.

Telltale begründet die Entscheidung zum einen mit einem Wechsel der Engine (Unreal 4 zu 5) und zum anderen, um den allseits bekannten und gehassten Crunch in der Entwicklung zu vermeiden. Man möchte zudem kein halbfertiges Spiel auf den Markt bringen.

The Wolf Among Us 2 wird wieder im bekannten Episodenformat erscheinen. Im Unterschied zu früheren Telltale Games werden zum Release der ersten Episode jedoch bereits alle folgenden Episoden fertiggestellt sein. In der Vergangenheit war dies oft nicht der Fall, und die Entwickler mussten einzelne Episoden oft um Wochen, teils Monate verschieben. Dies soll in Zukunft nicht mehr vorkommen.

The Wolf Among Us 2 befindet sich in Entwicklung für PS4, Xbox One, PS5, Series S/X und PC.