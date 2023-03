Diesmal gibt's auch viel zum Schauen

Heute fangen wir mit einem wundervollen Rekord an. Es gab nach meinen Recherchen noch keine Lesetippsausgabe mit so vielen Einreichungen wie diese. Sagenhafte 14(!) Tipps erreichten das Lesetipps-Team. Dafür mussten ein paar etwas... ungewöhnlich eingegliedert werden, vor allem da sehr viele Videos dabei waren (eine Persiflage mit einem gewissen Pedro Pascal sogar doppelt). Vielen Dank für eure unermüdliche Unterstützung! Macht gern so weiter. Jürgen und ich danken es euch.

Inhaltlich bekommt ihr diese Ausgabe unter anderem einen Beitrag über Videospielverfilmungen und zur Softwarepiraterie in den Achtzigern. Dazu etwas Retrofeeling über Neuentwicklungen für den C64 und einem Auszug aus dem Buch "Lenhardts Spielejahr 1985".

Super Mario in New York und Resident Evil ohne Zombies

gespielt.hypotheses.org am 06.02.2023, von Angelo E. Wiesel und Michael Kleu

Anlässlich der sehr guten Serie The Last of Us von HBO beschäftigen sich die Autoren allgemein mit Videospielverfilmungen. So gibt es einen kleinen Überblick, was so alles verfilmt wurde und was davon tatsächlich erfolgreich war. Auch eine Übersicht über absolute Rohrkrepierer darf natürlich nicht fehlen.

Es begann mit Super Mario und endet mit Super Mario? Mit einer Geschichte von 30 Jahren schließt sich dieses Jahr mit der Veröffentlichung des neuen Animationsfilms zu Super Mario ein Kreis. Nachdem sich die Filmindustrie schon seit Jahrzehnten von anderen Medien für Kinoproduktionen hatte inspirieren lassen, ergab sich seit den frühen 1990er Jahren mit der wachsenden Popularität der digitalen Spiele eine neue Inspirationsquelle, weshalb in der Folge vermehrt filmische Umsetzungen von digitalen Spielen erschienen. Werfen wir also einen Rückblick auf eine wechselhafte Geschichte und wagen wir einen Ausblick in die Zukunft.

Softwarepiraten der Achtzigerjahre »Ziemlich fortschrittlich – nur illegal«

spiegel.de am 11.03.2021, von Danny Kringiel

Das Thema der sogenannten "Raubkopie" ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon in den Achtzigerjahren gab es dieses Phänomen. Erstaunlicherweise gibt es sogar Forschungen zu diesem Thema. Der Spiegel hat hier Gleb J. Albert interviewt, einen Historiker mit einschlägigem Hintergrund zum Thema.

Cracker versorgten Millionen Gamer mit Raubkopien, im Westen wie im Ostblock. Historiker Gleb Albert erforscht die Subkulturen: Woher die C64-Spiele kamen – und wie die Szene sich selbst inszenierte.

C64 lebt: Bastler bringt Google Maps auf den Commodore

t3n.de am 06.02.2023, von Brian Rotter

Kein klassischer direkter Spielebezug und dennoch hier zu finden. Für den "Brotkasten" wird noch immer entwickelt und programmiert. Nicht nur einen WLAN Adapter für den C64 gibt es inzwischen, sondern seit kurzem auch Google Maps inklusive Street View.

Computerplattformen drohen erst auszusterben, wenn sich niemand mehr für sie interessiert. Da muss sich der Commodore 64 keine Gedanken machen, denn für ihn entwickeln eifrige Bastler noch heute neue Software. Bereits im August 1982 kam der Commodore 64 auf den Markt. Fast ein Jahrzehnt war der 8-Bit-Heimcomputer äußerst beliebt, bis ihm nach und nach neuere und leistungsstärkere Computer den Rang abliefen.



Aus dem GamersGlobal-Archiv: The Last of Us Test

gamersglobal.de am 05.06.2013, von Benjamin Braun

Oben bereits erwähnt, gibt es seit kurzem die erfolgreiche Serie zum Spiel The Last of US. Es ist daher doch reizvoll nochmal den Test zum Urprodukt rauszusuchen. Die Serie legte den zweitbesten Start von HBO in den letzten 10 Jahen hin und kommt auch bei den Redakteuren gut an.

Der Ausbruch der Epidemie liegt schon lange zurück. Doch 20 Jahre nachdem ein rätselhaftes Virus Millionen Menschen in angriffslustige Kannibalen verwandelte, hat sich an der niederschmetternden Lage wenig verändert. Die meisten der Davongekommenen leben im vom Militär errichteten Sicherheitszonen und versuchen das Bisschen, was ihnen noch geblieben ist, zu verteidigen. Die Soldaten setzen rigoros ihre Machtposition durch, erzwingen Sperrzeiten mit der Androhung der Todesstrafe, verteilen Lebensmittel nur gegen Bezugskarten (der Währung im Spiel) und zögern beim Verdacht auf eine Infektion keine Sekunde, den Abzug zu ziehen.

Little Computer People – Kleineleutemilieu

videospielgeschichten.de am 15.02.2023, von Heinrich Lenhardt

Hier findet sich ein kleiner Auszug aus dem Buch von Heinrich Lenhardt zu den "Kuriositäten des Spielejahrgangs 1985". Insbesondere ein Bericht über das Spiel Little Computer People sowie ein paar Zitate und Anekdoten aus der Zeit. Retrofeeling pur.

Erstaunlich, was so alles im C64 steckt: Hier ein VIC, da ein SID, und kleine Männchen wurden auch schon gesichtet. Dieser possierliche Vorläufer von Sims und Tamagotchi lässt uns ins digitale Puppenhaus kiebitzen und mit dessen eigenwilligem Bewohner in Kontakt treten.

Wer weiß denn heutzutage schon, was in seinem bevorzugten Computergerät so alles drin ist? In der Heimcomputer-Ära konnte man Hardware-Versteher noch häufig in freier Wildbahn antreffen. Gewiefte Bastlernaturen, die mit den Geheimnissen der Platine vertraut waren und jeden Chip mit Vornamen kannten. Doch auch diese Helden des Lötkolbens staunten nicht schlecht, als die Existenz kleiner Männchen nachgewiesen wurde, die im Inneren eines Computers leben.

Videoempfehlungen

Eigentlich stellen wir immer nur ein Video vor, es sind ja die Lesetipps und nicht die Videotipps. Aufgrund der enorm vielen Einreichungen habe ich sie euch aber zur Abwechslung hier versammelt:

Zock oder Flop Der kurze Ruhm der Profi-Gamer

Ein Beitrag des ZDF über den Druck im E-Sport.

How we fit an NES game into 40 Kilobytes

Ein Beitrag (in englisch) wie man ein Spiel für das NES anpasst.

Saturday Night Live Sketch: HBO's Mario Kart

Der Sketch zeigt Mario Kart als Serie von den Machern der Last-of-Us-Adaption aussehen. Da es da auch irgendwie um Pilze geht, ist auch Pedro Pascal direkt wieder als Hauptdarsteller dabei.

Michael Scott in Mass Effect | This is the greatest Mass Effect video of all time. Maybe ever.

Ein kleiner Sketch zu Mass Effect.

Elektronik unterm Weihnachtsbaum - Das Spielzeug, das aus der Zukunft kommt (1980)

Eine Dokumentation aus dem Jahr 1980 über elektronisches Spielzeug.

Warum sich Saudi-Arabien in die Gaming-Industrie einkauft

Ein bisschen Politik zum Schluss, über die Investitionen Saudi-Arabiens in der Gaming-Branche.

Hinter der Bezahlschranke

Euch sollen natürlich keine Einreichungen vorenthalten werden. Diese Tipps sind jedoch hinter Bezahlschranken, deshalb hier der deutliche Hinweis dazu.

S+ Wie zwei Brüder nach Feierabend ein Computerspiel erfanden – und einen Hit landeten

spiegel.de am 26.02.2023, von Markus Böhm

Mit »Battle Brothers« haben die Zwillinge Paul und Jan Taaks ihre Idee von einem Taktikspiel verwirklicht – ohne programmieren zu können. Hier verrät Jan Taaks, wie das gelang und ob das Spiel ihn reich gemacht hat.

Aus für viele GameStop-Filialen S+ Mein Paradies, dem Untergang geweiht

spiegel.de am 29.01.2023, von Christian Neeb

GameStop war mal in fast jeder größeren deutschen Stadt präsent. Jetzt machen Dutzende Filialen der US-Kette dicht. Hier blickt ein Ex-Mitarbeiter zurück auf die goldene Zeit – und den großen Fehler der Spieleläden.



Im Video: Westwood Studios | Aufstieg und Fall der C&C-Erfinder​​​​​​​

Eine Reportage über die Weswood Studios, den Erfindern von Command & Conquer.

Ein herzliches Dankschön geht dieses Mal an die Tippgeber Tr1nity (über das Forum), Lencer, Hagen Gehritz, Alain, Jürgen, Q-Bert und Sokar. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.