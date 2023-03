Steel Division 2: Men of Steel angekündigt | SD League 10 startet

PC

Kürzlich ist mit Blood Feud in Transylvania eine umfangreiche Erweiterung, einschließlich neuer Kampagne, für die Steel Division 2 von Eugen Systems erschienen. Mit Men of Steel wurde nun die nächste, große Erweiterung angekündigt, denn vier Jahre nach Release erfreut sich die Echtzeittaktik im 2. Weltkrieg sogar immer größerer Beliebtheit.

Men of Steel bietet:

acht neue Divisionen aus sieben Ländern, darunter eine neue kleine Nation

Einheiten aus insgesamt 12 Ländern

neue Asse

neue Eigenschaften für Einheiten, die auch an manche bereits existierende Einheiten vergeben werden

Der Umfang orientiert sich an den bisherigen "Tribute"-Erweiterungen, also Tribute to the Liberation of Italy (im Check) und Tribute to D-Day. Men of Steel legt den Fokus aber nicht auf einen bestimmten Kriegsschauplatz sondern interessante Kampfgruppen, die sich besonders durch ihre einmalige Infanterie und ihre Panzerwaffe auszeichnen, und so gut von den neuen Eigenschaften profitieren können. Mit der 715. Infanterie-Division und der 1st Airbourne Taskforce wurden bereits zwei der neuen Kampfgruppen vorgestellt.

Die sogenannten "Unit Traits" gab es zwar schon in Steel Division 2, das System wurde aber für WARNO massiv aufgebaut. Jetzt profitiert ihr auch als General im 2. Weltkrieg davon. Die neuen Eigenschaften sind:

Shock: Mehr Unterdrückung auf sehr kurze Reichweite (Stadt, Wald). Diese Eigenschaft bekommen Spezialeinheiten wie Ranger, Brandenburger oder OSNAZ und Sturmtruppen wie die Sturmpioniere oder Avtomatchiki.

Tank Rider: Einheiten mit dieser Eigenschaft bekommen einen "Schild gegen Unterdrückung" wenn sie in der Nähe von einem Fahrzeug mit dieser Eigenschaft kämpfen (vergleichbar dem IFV-Trait in WARNO). So könnt ihr, ganz realistisch, Einheiten wie Tankodesantniki oder Begleitgrenadiere mit Fahrzeugen vorrücken lassen.

Security: Diese Eigenschaft bekommen Sicherheitstruppen im Hinterland um Partisanen zu bekämpfen. Es gibt einen Bonus zur Optik, wie bei Aufklärungseinheiten, aber nur, wenn sich die Einheit nicht bewegt. Die Eigenschaft bekommen nur Infanterieeinheiten, beispielsweise Sicherung und Schupo.

Sniper: Diese Eigenschaft gibt Ein- und Zweimann-Sniper-Teams einen Stealth-Bonus wenn sie sich nicht bewegen.

Wenn ihr euch für die kompetitive Szene interessiert, könnt ihr euch auf die am Samstag startende zehnte Saison der SD2 League, organisiert durch die Simulated Divisions League, freuen. Neben spannender 1v1 Action auf jedem Skill-Level gibt es auch events wie die Generals Loung und die 2. Edition der Gameshow SD-Millionär.