PM: Welcome to the Jüngle – The Last Worker und PS VR2 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

mein Name ist Ryan Bousfield, Gründer und Director von Wolf & Wood Interactive, und ich bin heute hier, um euch mitzuteilen, dass unser Spiel The Last Worker am 30. März für PlayStation 5 und PS VR2 erscheint!

Außerdem möchte ich es denjenigen unter euch vorstellen, die es noch nicht kennen. The Last Worker ist ein storybasiertes Adventure aus der Ich-Perspektive, das wir mit Jörg Tittel (Autor, Director) und Wired Productions (Publisher) entwickeln. Es kombiniert einfache Aufgaben in Form einer Simulation mit einem auf Tarnung fokussierten Gameplay und einer wunderbar düsteren und satirischen Geschichte, präsentiert von einer echten Starbesetzung (darunter Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett, Zelda Williams und Tommie Earl Jenkins).

Ihr steuert Kurt, den letzten menschlichen Arbeiter im Dienst von Jüngle, dem reichsten Unternehmen der Welt. Kurt und sein Co-Bot-Assistent SKEW sind verantwortlich für die „Auslieferung von Träumen“ und koordinieren dafür von einem schwebenden Pod aus ein enormes Vertriebszentrum (größer als die versunkene Insel Manhattan). Mit der sogenannten „Jünglegun“ schaffen sie verschiedenste Produkte herbei, um sie zu analysieren und entsprechend zu markieren, ehe sie sie entweder verteilen oder zerstören. Alles in allem ist Kurt ganz zufrieden mit seinem Job – bis ihn eine schattenhafte Organisation aus dem Alltagstrott holt. Ihm wird angeboten, hinter die Kulissen von Jüngle zu blicken, um die finsteren Geheimnisse zu enthüllen, auf denen das Imperium aufgebaut wurde.

The Last Worker wird sowohl im altbekannten „Flat-Modus“ als auch auf PS VR2 spielbar sein. Beide Spielversionen wurden separat entwickelt, um das Maximum aus den Stärken der jeweiligen Plattform herauszuholen – sprich, den einzigartigen Hardware-Features der PlayStation 5 und PS VR2.

The Last Worker wird sowohl als PS5- als auch PSVR2-Titel erhältlich sein, allerdings müsst ihr nicht doppelt bezahlen, denn mit dem Kauf erhaltet ihr automatisch beide Versionen, deren Speicherstände und Spielfortschritt versionsübergreifend kompatibel sind. Es ist also kein Problem, wenn ihr morgens voll in die PS VR2-Welt von JFC-1 eingetaucht seid, aber später am Tag eine kurze Schicht ohne Headset einschieben wollt – spielt einfach auf dem Fernseher weiter.

The Last Worker bietet eine wunderschöne stilisierte Welt, die auf einzigartigen Schattierungen und Konzept-Arts von Comiclegende Mick McMahon beruht (bekannt für seine Arbeit an 2000 AD-Figuren wie Judge Dredd und Sláine) und von unserem Team liebevoll adaptiert wurde – jeder einzelne Federstrich wurde per Hand in 3D gezeichnet! Es entstand eine lebendige, farbenfrohe Welt, die dank der beiden 2000×2040 OLED-Bildschirme der PS VR2 spektakulär zum Leben erwacht.

Wolf & Wood haben bereits PS VR-Titel veröffentlicht und wissen genau, wie wichtig das Audioelement ist, um eine glaubwürdige immersive Welt zu erschaffen. The Last Worker bildet da keine Ausnahme. Dank der Implementierung des 3D-Audio-Features kommt jede Explosion, jeder Dialogfetzen vom Cast und jeder Track vom OST (kreiert von Oliver Kraus, der bereits mit Adele, Sia, Florence and the Machine und anderen zusammengearbeitet hat) kristallklar an, egal wo ihr euch befindet.

Je mehr ihr von Kurts Geschichte erfahrt, desto umfangreicher wird sein Werkzeugarsenal. Von der Jünglegun, die als provisorisches Hackingtool eingesetzt werden kann, bis hin zur mächtigen EMP-Waffe – jedes Werkzeug, das ihr benutzt, um euren Job zu erledigen (oder um zu spionieren), bietet dank adaptiver Trigger und haptischem Feedback ein einzigartiges Erlebnis – ob ihr nun ein Paket versandbereit macht oder einem Verfolgerbot Ratten ins Gesicht schleudert.

Eins der für uns aufregendsten PS VR2-Features ist das Feedback im Headset selbst. Beim Spielen von The Last Worker reagiert euer Headset direkt auf die Bildschirm-Action, während ihr mit Kurts Jünglepod JFC-1 durch die Gegend saust. Das eindrucksvolle Chaos aus umherfliegenden Trümmern, gigantischen Robotern und Explosionen wird Spieler*innen dank optionaler Headset-Haptik ermöglicht.

Wir können es kaum erwarten, euch all das und noch mehr zu zeigen. Egal, wie ihr The Last Worker spielen wollt – ihr bekommt in jedem Fall ein immersives Abenteuer, in dessen Verlauf ihr im Rahmen von Kurts Geschichte die Schattenseiten von Jüngle enthüllt. Bis dahin haltet euch mithilfe der Social Media-Kanäle von Wired Productions und The Last Worker auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf euren neuen Job am 30. März.