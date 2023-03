Coreborn: Alpha zum Ultracore-MMO gestartet

PC

Noch bis zum 5. März 2023 findet eine Alpha zum deutschen MMORPG Coreborn - Nations of the Ultracore statt. Das Spiel basiert auf den bei Rocketbeans TV ausgestrahlten Pen-and-Paper-Kampagnen im für das Format geschaffenen Ultracore-Universum. Creative Director beim dezentralen Entwicklerteam Blankhans ist der Erfinder und Spielleiter Hauke Gerdes. Coreborn setzt dabei auf einen Survival-Kern, regt aber die Spieler an, gemeinsam zu Arbeiten und Strukturen aufzubauen, um verheerte Landstriche zurückzugewinnen und Angriffswellen der bösen Macht Sorgoth standzuhalten.

Auch wenn es sich um eine Closed Alpha handelt, will Blankhans laut dem Twitter-Kanal des Entwicklerteams Einladungen an so viele Spieler wie möglich senden, die nun noch kurzfristig auf der Steam-Shop-Seite von Coreborn eine Alpha-Teilnahme anfragen.