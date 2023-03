Age of Wonders 4: Erweiterungen und Premium-Inhalte enthüllt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Age of Wonders 4 ab 5,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Paradox Interactive hat heute Details für zukünftige Inhalte von Age of Wonders 4, den neuesten Teil der Fantasy-Strategiespielreihe von Triumph Studios, bekanntgegeben. Age of Wonders 4 wird am 2. Mai 2023 für PC, Xbox Series X|S sowie PS5 veröffentlicht und auch in einer Premium-Edition enthalten sein. Diese bietet euch zusätzliche kosmetische Inhalte und den Expansion Pass, der zwei kommende Content Packs und zwei künftige Erweiterungen enthält. Die Premium Edition soll günstiger sein als der Einzelkauf. Der empfohlene Kaufpreis für die Standard-Edition liegt bei 49,99 Euro, der für die Premium-Edition bei 89,99 Euro. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den neuen Story-Trailer anschauen.

In Age of Wonders 4 regiert ihr ein Fantasy-Reich in einer Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf. Mächtige Zauberkönige kehren in die Welt zurück, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Ihr müsst euch erheben und diese Herrschaft herausforden, indem ihr Zauberbücher verwendet um auf Zerstörungszauber zu wirken, eure Armeen entwickelt und neue Fähigkeiten erlangt. Erstmals in der Spielreihe könnt ihr eigene Fraktionen erstellen und eure Entscheidungen sollen spuren in der Welt hinterlassen.

Mit der Premium-Edition und dem Expansion Pass erhaltet ihr die folgenden Inhalte:

Erzmagier-Outfit: Die Zauberer von Magierhafen kleiden sich, um zu beeindrucken und um die Größe ihrer Persönlichkeiten und Ambitionen zu repräsentieren. Dieses Outfit-Paket entsperrt ein neues Kleidungsset, das ihr sowohl als Gesamtoutfit, als auch beliebig kombinierbar mit anderen In-Game-Items tragen könnt. Die Kleidung des Erzmagiers wird zeitgleich mit dem Launch von Age of Wonders 4 für alle Spieler der Premium Edition verfügbar sein.

Die Zauberer von Magierhafen kleiden sich, um zu beeindrucken und um die Größe ihrer Persönlichkeiten und Ambitionen zu repräsentieren. Dieses Outfit-Paket entsperrt ein neues Kleidungsset, das ihr sowohl als Gesamtoutfit, als auch beliebig kombinierbar mit anderen In-Game-Items tragen könnt. Die Kleidung des Erzmagiers wird zeitgleich mit dem Launch von Age of Wonders 4 für alle Spieler der Premium Edition verfügbar sein. Age of Wonders 4 - Dragon Dawn: Ihr ergreift die Macht der uralten Drachenlords im Age of Wonders 4 - Dragon Dawn Content Pack. Von eurem Drachenthron aus erschafft ihr Imperien, die von reptilienartigen Lakaien bewohnt werden und verwendet drakonische Magie, um euer Volk in Drachenhybride zu verwandeln. Dieses Content Pack enthält einen neuen Drachenherrschertyp, eine Reptiliengestalt und neue Zauberbücher und soll im 3. Quartal 2023 erscheinen.

Ihr ergreift die Macht der uralten Drachenlords im Age of Wonders 4 - Dragon Dawn Content Pack. Von eurem Drachenthron aus erschafft ihr Imperien, die von reptilienartigen Lakaien bewohnt werden und verwendet drakonische Magie, um euer Volk in Drachenhybride zu verwandeln. Dieses Content Pack enthält einen neuen Drachenherrschertyp, eine Reptiliengestalt und neue Zauberbücher und soll im 3. Quartal 2023 erscheinen. Age of Wonders 4 - Empires and Ashes: Die Imperien der Sterblichen leben nach der Verwüstung der Zaubererkönige wieder auf. In der Erweiterung Age of Wonders 4 - Empires and Ashes verschmelzt ihr Magie und Stahl, um verheerende Kriegsmaschinen zu erschaffen, um die Godir zurück in das Astralmeer zu treiben. Diese vollständige Erweiterung, die im 4. Quartal 2023 erscheinen soll, enthält eine neue Kultur, neue Zauberbücher, neue Empire-Building-Optionen und ein neues Story Realm.

Die Imperien der Sterblichen leben nach der Verwüstung der Zaubererkönige wieder auf. In der Erweiterung Age of Wonders 4 - Empires and Ashes verschmelzt ihr Magie und Stahl, um verheerende Kriegsmaschinen zu erschaffen, um die Godir zurück in das Astralmeer zu treiben. Diese vollständige Erweiterung, die im 4. Quartal 2023 erscheinen soll, enthält eine neue Kultur, neue Zauberbücher, neue Empire-Building-Optionen und ein neues Story Realm. Age of Wonders 4 - Primal Fury: Ihr bändigt im Age of Wonders 4 - Primal Fury Content Pack die Geister der Natur. Ihr kreiiert Arten, indem ihr neue tierische Formen und eine urzeitliche Kultur verwendet, mit neuen Büchern, die die verborgenen Kräfte der Natur und die Fey-Reiche anzapfen. Eure Umgebung kann neue Arten von Wildtieren, Kreaturen und reichlich Ressourcen enthalten. Primal Fury soll im ersten Quartal 2024 verfügbar sein.

Ihr bändigt im Age of Wonders 4 - Primal Fury Content Pack die Geister der Natur. Ihr kreiiert Arten, indem ihr neue tierische Formen und eine urzeitliche Kultur verwendet, mit neuen Büchern, die die verborgenen Kräfte der Natur und die Fey-Reiche anzapfen. Eure Umgebung kann neue Arten von Wildtieren, Kreaturen und reichlich Ressourcen enthalten. Primal Fury soll im ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Age of Wonders 4 - Eldritch Realms: Die Erweiterung Age of Wonders 4: Eldritch Realms öffnet Portale zu Reichen, die voll arkaner Wunder und Schrecken sein sollen. Neue Mächte bedrohen die Herrschaft der Godir von Magierhafen. Mit neuen seltsamen Monstern, neuen Rassenformen, magischen Reichen und Orten soll diese vollständige Erweiterung dem Spiel im 2. Quartal 2024 eine neue Dimension verleihen.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch unter anderem die Pre-Order-Optionen anschauen. Als Vorbesteller, unabhängig von der Edition, erhaltet ihr ein zusätzliches Herrscher- und Rüstungssetz: Aric Rex, ein Tigran-Hochkönig, und seine elegante Löwenplattenrüstung, sein kaiserlicher Umhang und seine Athlan-Krone.