PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dead by Daylight ab 26,52 € bei Amazon.de kaufen.

Das erfolgreiche asymetrische Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight soll verfilmt werden. Das Projekt befindet sich aber noch in einem sehr frühen Stadium, denn weder Regisseur noch ein Drehbuchautor sind bislang engagiert.

Um die Umsetzung zu realisieren, hat sich der Spieleentwickler Behaviour Interactive mit zwei Filmstudios zusammengeschlossen, die beide im Horrorgenre bereits Erfahrung gesammelt haben. Neben Blumhouse Productions, die gerade an einer Spieleverfilmung von Five Nights at Freddy's arbeiten, wird auch Atomic Monster mit Horrorspezialist James Wan (Saw, Conjuring) beteiligt sein. Wan ist schon jetzt von dem Potential des Spiels überzeugt:

Mit Dead by Daylight hat das Behaviour-Team eine Liebeserklärung an die Welt des Horrors gegeben und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen, die perfekt für eine gruselige Filmadaption geeignet ist. Wir bei Atomic Monster sind große Fans des Spiels und freuen uns sehr, mit Blumhouse zusammenzuarbeiten, um diese erschreckende Welt auf die große Leinwand zu bringen.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 hat sich Dead by Daylight zu einem großen Erfolg in der Spielewelt entwickelt und weltweit über 50 Millionen Spieler erreicht, von denen täglich etwa zwei Millionen aktiv spielen. Die Grundidee des Spiels besteht darin, dass eine Gruppe von Spielern versucht, sich zu verstecken und vor einem Mörder zu fliehen.