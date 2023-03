PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wertungs-Vergleich: Wo Long -Fallen Dynasty

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 81

v. 100 Ein weiteres gelungenes Souls-like der Nioh-Macher, dessen Setting und alberne Story man allerdings mögen oder ignorieren muss [Ganzer Test hinter der Paywall] GamePro 83

v.100 Ich musste erst einmal verstehen, dass ich kein Nioh 3 mit China-Setting zocke, sondern ganz anders an das Gameplay herangehen muss. Nachdem ich das verstanden hatte, habe ich angefangen, Wo Long ins Herz zu schließen. [Abwertung von 4 Punkten wegen technischer Mängel] GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.0

v. 10 All die Mechaniken von Wo Long sorgen nicht nur für mitunter dreifach belegte Tasten, sondern manche Teile greifen nicht ineinander. [...] Mein großes Highlight in Wo Long sind die spaßigen Bosskämpfe. [...] Doch so gut das Kampfsystem im Kern ist, der Weg durch diese Ecken zu den Highlights ist auch mir als Soulslike-Fan stellenweise zu mühsam.

