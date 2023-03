Crowns and Pawns: Bestes Adventure-Gameplay bei The Aggie Awards 2022

PC Linux MacOS

Das Adventure Crowns and Pawns - Kingdom of Deceit (im Check) ist in unserem Spiele-Check in höchsten Tönen gelobt worden, unter anderem für seine Story und das Rätseldesign. Jetzt wurde es von den Adventure-Experten von www.adventuregames.com bei den "The Aggie Awards" zum Adventure mit dem besten Gameplay 2022 gekürt. Entwickelt wurde es vom litauischen Studio Tag of Joy, zu dem auch Macher des Fan-Adventures Baphomets Fluch 2.5 gehören. Im Verfolgerfeld finden sich The Case of the Golden Idol (im Check), Lucy Dreaming (im Check), Lost in Play und Return to Monkey Island (im Test).

Die meisten Awards sahnten Return to Monkey Island, darunter "Best Adventure", und The Excavation of Hob's Barrow (im Check) ab.