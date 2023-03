Ghost Ship Publishing kündigt seine drei Debüttitel als Publisher an

PC

Der Entwickler von Deep Rock Galactic hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass er sich mit seinem neu gegründeten Zweig Ghost Ship Publishing jetzt auch auf die Veröffentlichung von Titeln spezialisieren will. Ihr Debüt in diesem Bereich geben sie mit drei Titeln.

Der erste davon ist Deep Rock Galactic – Survivor. Dabei handelt es sich um einen Singleplayer-Autoshooter aus der Top-Down-Perspektive, der von Funday Games entwickelt wird. Am Spielprinzip von Deep Rock Galactic ändert sich in dem Spin-Off nichts, denn es geh weiterhin darum als SF-Zwerg Edelsteine zu sammeln und Kreaturen zu töten. Deep Rock Galactic Survivor soll noch dieses Jahr in den Early Access starten.

Der zweite angekündigte Titel ist SpellRogue, dass von Guidelight Games entwickelt wird. In dem roguelike Deck-Builder wird rundenbasiert mit Karten und Würfeln gekämpft. Auf einer Hexfeld-Karte bewegt ihr euch von Abschnitt zu Abschnitt und habt verschiedene Wege zur Auswahl um den Endgegner zu erreichen. Wann SpellRogue veröffentlicht wird ist noch nicht bekannt gegeben.

Dritter im Bunde ist DarkSwarm, bei dem es sich ebenfalls um einen Top-Down-Shooter handelt. Entwickler ist Bitfire Games. Bis zu vier Spieler sollen im Ko-op-Modus miteinander spielen und unterschiedliche Missionen erfüllen können. Dabei kämpft ihr euch durch ein von Wucherungen und fremdartigen Kreaturen übersätes Level. Auch für DarkSwarm ist bisher kein Veröffentlichungszeitraum bekannt.