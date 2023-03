PM: Das sind die PlayStation Plus Spiele im März 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute die monatlich neuen PlayStation Plus-Spiele für März anzukündigen. Die monatlich neuen Spiele mit Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein sind für PlayStation Plus-Mitglieder von Dienstag, 7. März, bis Montag, 3. April, verfügbar.

Sehen wir uns die einzelnen Spiele mal genauer an.

Battlefield 2042 ist ein spannungsgeladener Ego-Shooter mit ikonischen und unbarmherzigen Schlachten, für die das Franchise bekannt ist.Du musst dich in einer von Unordnung geprägten Welt der nahen Zukunft anpassen und mit deinem Team und einem hochmodernen Arsenal aus Waffen und Fahrzeugen dynamisch wechselnde Schlachtfelder überwinden. Unterstützt 128 Spieler auf PlayStation 5*, Battlefield 2042 bietet Schlachtfelder in unvergleichlicher Größe auf der ganzen Welt. Nimm an gewaltigen Spielerlebnissen teil, von verbesserten Multiplayer-Modi wie Eroberung und Durchbruch bis hin zur komplett neuen Gefahrenzone.

*Unterstützt bis zu 64 Spieler auf PlayStation 4.

Kämpfe dich durch ein brandneues Action-Adventure, das von klassischen Dungeon-Crawlern inspiriert ist und im Minecraft-Universum spielt. Bezwinge die Dungeons allein, oder gemeinsam mit Freunden. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam durch die actiongeladenen, mit Schätzen gefüllten und abwechslungsreichen Levels kämpfen– dabei begebt ihr euch auf eine epische Quest, um die Dorfbewohner zu retten und den bösen Erz-Illager zu bezwingen. Schalte Dutzende einzigartige Gegenstände und Waffenverzauberungen frei, mit denen du verheerende Spezialangriffe ausführen kannst. Setze auf Nahkampfangriffe, greife aus sicherer Entfernung an, oder rüste einen Schild und schwere Rüstung aus und bahne dir als Tank den Weg durch die Gegnergruppen.

Wage dich in diesem storybasierten, zusammenhängenden Dungeon-Erlebnis mit einem KI-Partner oder mit einem Freund im Koop-Multiplayer-Modus in eine Welt voller Zerstörung. Nutzt eure gemeinsame Stärke, um koordiniert vorzugehen und euch gegenseitig vor Überraschungsangriffen zu schützen oder übermächtige Gegner auszuschalten. Wähle aus verschiedensten Waffen wie Bajonetten, Äxten, Speeren und mehr aus. Verstärke die Fähigkeiten deines Charakters mit mächtigen Blutcode-Verbesserungen, sammle neue Ausrüstung, erhöhe die Stufe deines Charakters und werde immer stärker im Kampf gegen die Verlorenen.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Montag, 6. März, um Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2: Beyond Light, Mafia: Definitive Edition zu ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Seht euch auch unsere von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspirierte Playlist auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs erweitert wird.