IOC startet olympisches eSports-Turnier

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) macht eSport olympisch und kündigt die Olympic Esports Week an. Das Turnier findet vom 22. bis 25. Juni 2023 in Singapur statt. Die Qualifikation beginnt heute, am 1. März, und steht in einigen Kategorien allen Interessierten offen.

Bei der Auswahl der Disziplinen setzt das IOC auf Titel, die sich an traditionellen Sportarten orientieren. Das führt dazu, dass Athletinnen und Athleten in Spielen antreten, die selbst eSport-Kennern unbekannt sind, was teilweise heftige Reaktionen auf den Ankündigungs-Tweet auslöste.

Hier sind alle Disziplinen im Überblick: