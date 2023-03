PM: Great New Games Spotlight: Diese neuen Spiele kommen im Frühling auf Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Das Great New Games Spotlight sorgt dafür, dass Du auch im Frühling 2023 über 100 neue Spiele auf Xbox Series X|S und Xbox One erlebst. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren sicherst Du Dir fantastische Rewards, wenn Du Spiele, die im Rahmen des Great New Games Spotlight zwischen dem 28. Februar und 10. April erscheinen, erwirbst. Also verliere keine Zeit und informiere Dich direkt hier über die fantastischen Spiele, die schon bald auf Konsole verfügbar sind.

Mehr spielen und profitieren

Im Great New Games Spotlight gilt: Je mehr Du spielst, desto mehr profitierst Du! Investierst Du 47 Euro oder mehr in ausgewählte Games oder Filme, sicherst Du Dir ganze 2.500 Microsoft Reward-Punkte! Für den optimalen Start in Deinen Gaming-Frühling findest Du hier einen kleinen Vorgeschmack auf all die Titel, die schon bald auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Deliver Us Mars

Deliver Us Mars ist die Fortsetzung des preisgekrönten Spiels Deliver Us The Moon. In diesem immersiven Science Fiction-Erlebnis begibst Du Dich auf ein packendes Astronaut*innen-Abenteuer. Als Kathy Johanson schlüpfst Du in Deinen Raumanzug und begibst ich auf die heikle Mission, gestrandete ARCHE-Kolonieschiffe zu bergen, die von den mysteriösen Outward gestohlen wurden.

Wo Long: Fallen Dynasty

Game Pass – Von Fumihiko Yasuda, dem Produzenten von Nioh, und Masaaki Yamagiwa, dem Produzenten von Bloodborne, stammt Wo Long: Fallen Dynasty. Du schlüpfst in die Rolle eines mutigen Milizsoldaten, der auf dem Gebiet der Drei Königreiche um sein Überleben kämpft. In diesem düsteren Action-RPG mischen sich chinesischer Schwertkampf mit atmosphärischen Fantasy-Elementen und formen ein mitreißendes Abenteuer voller Atmosphäre.

Catan Standard Edition

Das Kultbrettspiel, das schon zahllose Familienfehden gestartet hat, erscheint jetzt auf der Konsole! Erwirb Ressourcen, meistere neue Strategien und baue Deine Siedlungen auf einem Brett auf, das zum Leben erwacht. Fordere dank Crossplay-Kompatibilität alle Deine Freund*innen sowohl online als auch zu Hause heraus oder spiele gegen intelligente und dynamische KI und führe Deine Siedler*innen zum Sieg!

Like a Dragon: Ishin!

Das Japan der 1860er-Jahre wird von Ungerechtigkeit geplagt und ein Samurai ändert auf seiner Suche nach Gerechtigkeit den Lauf der Geschichte. Lege die Tracht und die Waffen der Elite an und schlüpfe in die Rolle des legendären Samurai Sakamoto Ryoma. Greife zum Schwert und begib Dich nach Kyoto, um den Mörder Deines Vaters zu finden und Deine Ehre wiederherzustellen. Dadurch wirst Du der Ära der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. Die Deluxe Edition enthält jede Menge zusätzliche Herausforderungen und noch mehr Items, die Dir im Kampf gute Dienste leisten werden.

WWE 2K23

Erlebe in WWE 2K23 großartige Wrestling-Action mit fantastischen neuen Features, einer immersiven Grafik und bekannten Stars aus dem WWE-Umfeld. Beispiel gefällig? Wenn Du den Ring betrittst, warten auf Dich hammerharte Legenden wie Roman Reigns, „American Nightmare“ Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, „Stone Cold“ Steve Austin und viele mehr! Bist Du bereit, spektakuläre Kämpfe abzuliefern und zur nächsten WWE-Legende zu werden?

Anno 1800

Anno 1800 versetzt Dich in eine geschichtsträchtige Zeit der Umbrüche! In diesem historischen RTS-Titel hat das nahende Industrie-Zeitalter kontinuierlichen Einfluss auf Deine Möglichkeiten, ein florierendes Handelsimperium aufzubauen. Entdecke großartige neue Technologien und Gebiete, die nicht nur die Bedürfnisse Deiner Bürger*innen verändern, sondern auch immer wieder neue Strategien erfordern.

EA Sports PGA Tour

Mit EA Sports PGA Tour betrittst Du einige der berühmtesten Golf-Courts der Welt, die dank Frostbite Engine so lebendig wie noch nie zuvor wirken. Schlüpfe in die Rolle wahrer Golf-Legenden und erwecke mithilfe der offiziellen PGA-TOUR-Daten die einzigartigen Schläge und Schwünge via ShotLink und TrackMan zum Leben. Perfekte Voraussetzungen für Dich, um Dich in die Turniere der Majors inklusive dem Masters Tournament, dem PGA Championship, der U.S. Open Championship und The Open zu stürzen. So realistisch war der Abschlag noch nie!

MLB The Show 23

Game Pass – Erfülle Dir in MLB The Show 23 Deinen Traum von einer erfolgreichen Baseball-Karriere! Verändere das Spiel und bring es dank Deiner Lieblingsspieler unter Deine Kontrolle. Stelle die perfekte Mannschaft auf und stelle Dich anderen Spieler*innen via Crossplay oder rivalisierenden Teams, um unvergessliche MLB-Momente zu schaffen und Sportgeschichte zu schreiben. Auf Xbox Series X|S sieht Baseball so brillant und lebendig wie noch nie aus. Davon profitiert auch der Stadium Creator-Modus, in dem Du Deiner Fantasie freien Lauf lässt.

Die Siedler – Neue Allianzen

Die Siedler sind wieder da! Der kultige Strategieklassiker wurde von Grund auf neu konzipiert und steckt dank fantastischer Grafiken und liebevoller Animationen voller Leben. Wähle eine der spielbaren drei Fraktionen, von denen jede ein einzigartiges Aussehen, einen anderen Spielstil und eine individuelle Hintergrundgeschichte mitbringt. Entscheide Dich für die Elari, die Maru oder die Jorn und erschaffe eine florierende Gesellschaft. Erlebe wahlweise die atmosphärische Geschichte der storygetriebenen Kampagne, stelle Dich den Herausforderungen des Ansturm-Modus oder stelle Dich online spannenden Gefechten mit bis zu acht Spieler*innen, anderen Teams oder der gewitzten KI. Hier ist für jede*n was dabei!

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die großartigen Spiele, die diesen Frühling erscheinen. Besuche am besten jeden Dienstag den Microsoft Store, um die neuen Spiele für Xbox Series X|S und Xbox One zu entdecken. Falls Du Dich lieber über Social Media auf dem Laufenden hältst, folge am besten Major Nelson auf Twitter. Eine vollständige Liste der kommenden Spiele im Great New Games Spotlight findest Du hier auf Xbox.com.