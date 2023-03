PM: Mandalorian Staffel 3 ist da: Gewinne tolle Preise mit Xbox und Lucasfilm (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Mandalorianer und sein kleiner grüner Begleiter Grogu sind zurück! Von der Erkundung neuer Welten bis hin zum Kampf gegen außerirdische Kreaturen – Spieler*innen auf Xbox und Fans von The Mandalorian haben jede Menge Gemeinsamkeiten. The Mandalorian Staffel 3 startet heute auf Disney+ und um die Weiterführung der erfolgreichen Star Wars-Serie gebührend zu feiern, haben sich Xbox und Lucasfilm für ein fantastisches Gewinnspiel zusammengetan: Retweete einfach den Post des offiziellen Xbox Twitter-Accounts und erhalte die Chance, Dein ganz persönliches mandalorianisches Gaming Gear zu gewinnen! Mit etwas Glück sicherst Du Dir ein limitiertes, von The Mandalorian inspiriertes, Xbox Series X|S Bundle inklusive maßgeschneidertem Xbox Wireless Controller und Hoodie im Grogu-Look. Das Gewinnspiel läuft vom 1. März bis zum 11. Mai und ist für Fans auf der ganzen Welt zugänglich. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest Du hier.

In den neuen Episoden von The Mandalorian wird Grogu wieder mit Din Djardin auf Reisen gehen, um weitere fantastische Planeten zu bereisen – und diese exklusive Ausrüstung ist bereit für eben dieses interstellare Abenteuer. Wage den Sprung in den Hyperraum, denn der farblich abgestimmte Controller und der Kapuzenpulli sind die perfekten Accessoires für Deine Reisen – egal wohin Dich Deine nächste Mission führt.

Noch mehr Star Wars gibt es im Game Pass: Tauche in großartige Star Wars Games wie LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und Star Wars Jedi: Fallen Order via EA Play ein. Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate sparen außerdem 10 Prozent beim Kauf von Star Wars Jedi: Survivor, das am 28. April 2023 erscheint.

Das erwartet Dich in Disney Studios The Mandalorian Staffel 3

In der dritten Staffel von The Mandalorian gehen die Reisen Din Djarins durch die Star Wars-Galaxie weiter. Einst war er ein einsamer Kopfgeldjäger, doch nun schließt sich Din erneut mit seinem kleinen grünen Ziehkind Grogu zusammen. Währenddessen kämpft die Neue Republik darum, die Galaxis von ihrem dunklen Erbe zu befreien. Der Mandalorianer wird alte Verbündete treffen und sich neue Feind*innen machen, während er und Grogu ihre Reise gemeinsam fortsetzen. Freue Dich auf großartige Darsteller*innen wie Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow und Giancarlo Esposito. Zu den talentierten Regisseur*innen dieser Staffel gehören Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey und Bryce Dallas Howard. Als Showrunner produziert Jon Favreu die Serie zusammen mit Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy und Colin Wilson. Karen Gilchrist und Carrie Beck fungieren als Co-Executive Producer.