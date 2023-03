PS3: Firmware-Update auf Version 4.90 erschienen

PS3

Am 23. März 2007 erschien die Playstation 3 in Deutschland. Obwohl schon längst zwei Nachfolgekonsolen erschienen sind, unterstützt Sony das Gerät weiterhin mit Firmware-Updates. Jüngst ist die Version 4.90 erschienen, welche die Systemleistung verbessern soll. Möglich ist aber auch, dass Sony nur Sicherheitslücken geschlossen hat.

Im Juli 2021 sollte der PSN-Store auf der Playstation 3 eigentlich geschlossen werden, nur einen Monat nach der Ankündigung revidierte Sony die Entscheidung aber wieder. Es ist somit weiterhin möglich auf der PS3 selber Spiele zu kaufen oder Apps wie die von Netflix herunterzuladen. Im Jahr 2012 war die PS3 das meistgenutzte Gerät für das Streaming von Filmen und Serien auf Netflix.

Die Playstation 3 zeichnet sich unter anderem durch eine komplizierte Cell-CPU aus, die Berechnungen ausführen kann, die heutzutage nur noch von Grafikprozessoren durchgeführt werden. Ursprünglich sollte die PS3 daher sogar ohne einen Grafikprozessor erscheinen, was sich aber während der Entwicklung als nicht realisierbar erwies. Die komplizierte Architektur ist einer der Gründe, warum PS4 und PS5 nicht abwärtskompatibel zur PS3 sind. Letztes Jahr hat sich der englischsprachige YouTube-Kanal Digital Foundry die Mühe gemacht alle Spiele für die PS3 vorzustellen, die in Full HD (1080p) gerendert werden. Den Link zu dem knapp dreistündigen Special findet ihr in den Quellen.