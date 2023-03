PM: JUST DANCE® WIRD TEIL DER OLYMPISCHEN ESPORTS SERIES 2023 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 1. März 2023 - Ubisoft gab heute eine einzigartige Kooperation mit der World DanceSport Federation (WDSF) bekannt, mit der die Just Dance® 2023 Edition Teil der Olympic Esports Series wird. Die Teilnehmenden für die 2023 Edition der Olympic Esports Series werden aus dem talentierten Pool ehemaliger Just Dance World Cup - Top-Athlet:innen ausgewählt. Ausgewählte Spieler:innen erhalten eine direkte Einladung, um bei den Live-Finals in Singapur vom 22. bis 25. Juni um den Sieg bei den Olympic ESports Series zu wetteifern. Weitere Details über den Wettbewerb und die Teilnehmenden werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

