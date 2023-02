PM: Players’ Choice: Das Beste in Sachen PS5 – Die Gewinner (Sony Playstation Blog)

PS5

Da die Verfügbarkeit an PS5-Konsolen größer ist als je zuvor, schien es die perfekte Gelegenheit zu sein, unsere Spieler zu bitten, neuen Konsolenbesitzern einige ihrer PS5-Highlights zu empfehlen. Die „Players‘ Choice: Das Beste in Sachen PS5“-Umfragen wurden vor etwas mehr als einer Woche eröffnet, und Zehntausende von Stimmen später liegen die Ergebnisse vor!

Die Umfragen, die sich über vier Kategorien erstrecken, werden ausschließlich von bestehenden Spielern gestaltet und helfen dabei, PS5-Neulingen den perfekten Ort zu bieten, an dem sie ihr Abenteuer beginnen können. Jedes dieser Spiele jetzt auf PS5 gespielt werden.

Das nostalgische Abenteuer von Team ASOBI ist eine wahre Demonstration der Leistungsfähigkeit des DualSense Wireless Controllers, mit Levels, die um seine einzigartigen Funktionen herum entworfen wurden. Von den Grasbüscheln, wenn ihr durch den GPU-Dschungel rennt, bis zum Druck einer Bogensehne, wenn ihr auf ein Bomben schießendes Biest zielt, ist Astro’s Playroom die perfekte Einführung in die Möglichkeiten des DualSense.

Astro’s Playroom ist auf eurer PS5 vorinstalliert, wenn ihr sie einrichtet, sodass ihr direkt loslegen könnt.

Lobende Erwähnungen:

● Horizon Forbidden West ● God of War Ragnarök ● Ratchet & Clank: Rift Apart

Das erste, was ihr über das zum besten PS5-Indie-Spiel gewählte Spiel wissen müsst, ist, dass es einen speziellen Miau-Button hat. Das zweite, was ihr wissen müsst, ist, dass Stray ein wunderbar kreatives Abenteuer über eine Katze ist, die sich in den Tiefen einer neongetränkten Cyberpunk-Welt verirrt, umgeben von einer Gruppe faszinierender Roboter. Von dem Moment an, als es enthüllt wurde, war klar, dass Entwickler BlueTwelve Studio etwas Besonderes vorhatte, und PS5-Spieler stimmen eindeutig zu.

Stray ist jetzt auf PS4 und PS5 spielbar, und PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder können ohne zusätzliche Kosten mit dem Miauen beginnen.

Lobende Erwähnungen:

● Hades ● SIFU ● Kena: Bridge of Spirits

Sony Santa Monica erweckte die Neun Welten im letztjährigen God of War Ragnarök mit unglaublichen Details zum Leben. Die schneebedeckten Gipfel von Midgard stehen in starkem Kontrast zur verbrannten Landschaft von Muspelheim und den hoch aufragenden Mauern von Asgard und stellen sicher, dass kein Gebiet wie das andere ist. Vor diesem Hintergrund machen Kratos, Atreus und ihre Gefährten mit ihrem wunderschönen Design und den atemberaubenden Animationen God of War Ragnarök zu einem unglaublichen visuellen Spektakel auf PS5.

Ihr könnt die Neun Welten noch heute erkunden, mit God of War Ragnarök, das jetzt im PlayStation Store erhältlich ist. Wenn ihr ein PlayStation Plus Premium-Mitglied seid, könnt ihr das Abenteuer drei Stunden lang ohne zusätzliche Kosten mit der kürzlich hinzugefügten Game Trial ausprobieren.

Lobende Erwähnungen:

● Horizon Forbidden West ● The Last of Us Part I ● Elden Ring

Es war eine Herausforderung, die Liste der unglaublichen PS5-Spiele zu kürzen, aber es konnte nur einen Gewinner geben. God of War Ragnarök kam im November 2022 heraus und beeindruckt weiterhin, während sich immer mehr Spieler Kratos und Atreus auf ihrem Abenteuer anschließen. Durch die Kombination von unglaublichem Geschichtenerzählen mit viszeralen Kämpfen, düsteren Bosskämpfen und einer Reihe unvergesslicher Charaktere ist der neueste Teil von Sony Santa Monica eine unumgängliche Wahl für alle PS5-Besitzer.

Lobende Erwähnungen:

● Elden Ring ● Horizon Forbidden West ● Ghost of Tsushima: Director’s Cut