PM: Final Fantasy XVI angespielt: Es wird episch (Sony Playstation Blog)

Willkommen in Valisthea: Die abwechslungsreiche und atemberaubende Fantasy-Welt ist der brandneue Schauplatz der spannenden Geschichte von Final Fantasy XVI. Ihr schlüpft in die Rolle des Kriegers Clive Rosfield, der sich nach dem Tod seines jüngeren Bruders Joshua auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt. Wir konnten bereits einige Stunden in eine noch nicht finale Version des epischen Abenteuers eintauchen, das neue Echtzeit-Kampfsystem ausprobieren, gigantische Esper gegeneinander antreten lassen und natürlich unseren vierbeinigen Begleiter Torgal streicheln.

Seit hunderten von Jahren wird Valisthea von den auf beiden Kontinenten verstreuten Mutterkristallen mit magischem Äther versorgt. Doch das sorglose Leben der Bewohner könnte bald ein Ende haben, denn eine mysteriöse Fäule breitet sich aus. Die Herrscher der sechs Nationen, die jeweils einen Mutterkristall kontrollieren, sind besorgt über den Verlust des Äthers, und es kommt zu politischen und militärischen Konflikten zwischen den Mächten, die das Ende der Welt einläuten könnten.

Eine wichtige Rolle im Spiel der Macht übernehmen die Domini. Dabei handelt es sich um Menschen, die von den Mutterkristallen auserwählt wurden und die Fähigkeit erhalten haben, einen mächtigen Esper zu beschwören. Final Fantasy-Fans dürfen sich schon mal auf ein Wiedersehen mit mächtigen Wesen wie Shiva, Garuda, Leviathan, Bahamut, Titan, Phoenix, Odin, Rahmuh oder Ifrit freuen. Jede Nation verfügt über einen eigenen Dominus, aber nicht jede Nation verehrt sie oder ihn auch wie einen Helden. Oft werden sie nur wegen ihrer Macht geduldet oder als Kriegsmaschine missbraucht, was der spannenden Geschichte noch mehr Tiefe verleiht, wenn die Auserwählten aufeinandertreffen.

In Final Fantasy XVI übernehmt ihr die Rolle von Clive Rosfield, dem ältesten Sohn des Erzherzogs von Rosaria, der sich um seinen jüngeren Bruder Joshua kümmern soll. Dieser ist der Dominus des Großherzogtums Rosaria und gebietet über den Feuer-Esper Phoenix. Wie bereits im spannenden Trailer zu sehen, scheitert Clive an seiner Aufgabe und Joshua stirbt eines gewaltsamen Todes.

Der tragische Vorfall bestimmt fortan das Schicksal des Kriegers und ihr geht mit Clive auf einen jahrelangen Rachefeldzug, um die Strippenzieher hinter dem Mord aufzuspüren und zu bestrafen. Im Fokus steht dabei eine mysteriöse Figur in einer Robe, die ihr Gesicht verhüllt. Auf der Jagd quer durch Valisthea werdet ihr dabei von wechselnden Charakteren begleitet, die euch automatisch im Kampf beistehen.

Ein absolutes Highlight ist das neue dynamische Echtzeit-Kampfsystem, bei dem ihr gegen Horden von Gegnern antretet. Dabei stehen euch nicht nur das Schwert, sondern auch verschiedene Esper-Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr im Laufe des Spiels erlernt. So könnt ihr schnell zwischen Schwerthieben, Blitzangriffen, Feuerbomben oder Windkräften wechseln und die Schwachstellen der Gegner ausnutzen. Vor allem bei den knackigen Zwischenbossen ist eine clevere Taktik gefragt, denn nur perfekt getimte Ausweichmanöver und Paraden sowie gezielte Angriffe sichern den Sieg.

So bekommt ihr es nach einer ganzen Reihe von einfachen Soldaten, die ihr noch mit Leichtigkeit besiegt, auf einmal mit zwei geflügelten Wesen, Chirada und Suparna, zu tun. Die beharken euch nicht nur mit schweren Angriffen und ziehen sich schnell in die Luft zurück, sondern haben auch einige vernichtende Zauber im Repertoire. Wenn ihr hier aber schnell eure Esper-Fähigkeiten wechselt, um nicht auf den Cooldown einer mächtigen Kraft warten zu müssen, die Paraden richtig hinbekommt und kräftig hinlangt, werden die Gegner langsam mürbe. Achtet dabei auf die Balkenanzeige unterhalb der Lebenspunkte eurer Gegner. Ist diese durch Angriffe gefüllt, dann taumeln Feinde und ihr habt im Limitrausch ein paar Sekunden Zeit richtig viel Schaden anzurichten.

An eurer Seite kämpfen verschiedene Charaktere wie der heldenhafte Cid, die selbstständig Gegner angreifen. Immer dabei ist euer treuer Begleiter Torgal, ein riesiger Wolfshund, der auf Kommando den Gegnern an die Kehle geht und euch im Kampfgetümmel auch heilen kann. Schön: Torgal ist auch euer Wegweiser. Wenn ihr euch verlaufen habt, drückt ihr einfach die L3-Taste eures DualSense-Controllers und euer vierbeiniger Freund zeigt euch den richtigen Weg.

Das Kampfsystem ist schon anspruchsvoll und durch die im Laufe der Zeit sehr vielen zur Verfügung stehenden Esper-Fähigkeiten und die zeitkritischen Ausweichmanöver vielleicht nicht für jeden schnell perfekt zu beherrschen. Hier haben sich die Entwickler etwas einfallen lassen und bieten neben dem normalen Spielmodus auch einen Story-Modus an. Dabei handelt es sich keineswegs nur um einen einfachen Schwierigkeitsgrad mit leichteren Gegnern, sondern ihr habt im Story-Modus die Möglichkeit, spezielle Accessoires zu verwenden, die wertvolle Vorteile bieten.

Habt ihr den „Ring der zeitigen Heilung“ ausgerüstet, werden Heiltränke automatisch aktiviert, wenn eure Lebenspunkte niedrig sind. Mit dem „Ring des zeitigen Ausweichens“, habt ihr länger Zeit einen Angriff durch Drücken einer Taste perfekt auszuweichen, während die Aktion auf dem Bildschirm sich verlangsamt oder ihr vertrimmt eure Gegner dank des „Rings des zeitigern Angriffs“ viel häufiger mit perfekten Schlägen.

Es lassen sich mehrere Accessoires kombinieren und so bekommt ihr eine enorme Hilfe. Im Probespiel hat sich die Kombination aus zeitigem Ausweichen, der Möglichkeit, verheerende Kombos mit nur einer Taste auszulösen und das automatische Angreifen von Torgal als besonders effektiv erwiesen. Aber das könnt ihr selbst bestimmen und das Spiel dann an bestimmten Stellen individuell zugänglicher gestalten, ohne auf eine spielerische Herausforderung verzichten zu müssen.

Treffen zwei Domini aufeinander und lassen beide ihre Esper von der Leine, erwarten euch cineastisch inszenierte Kämpfe, die ihr so garantiert noch nicht gesehen habt. In unserem Testspiel standen sich Feuer-Esper Ifrit und Wind-Esper Garuda gegenüber und lieferten sich eine Schlacht, die im wahrsten Sinne des Wortes die Welt erschütterte.

In Esper-Form stehen euch eigene Angriffe zur Verfügung: Ein mächtiger Fernangriff mit Feuer- oder Windzauber, hammerharte Schläge oder ihr könnt mit einem Esper-Satz schnell die Distanz zum haushohen Konkurrenten überwinden und munter drauflos schlagen. Gelingt ein Angriff oder Ausweichen zur perfekten Zeit, folgt ein „Filmischer Angriff“, ein „Filmisches Ausweichen“ oder ein „Filmisches Kräftemessen“, bei dem die Giganten optisch opulente Manöver vollziehen. Wie unser Kampf ausging, das wollen wir nicht verraten. Nur so viel: Wir können es kaum erwarten, ab dem 22. Juni 2023 die Welt von Valisthea auf PS5 zu erkunden.

