Das Experimentieren mit den neuen Divisionen macht extrem viel Spaß.

Rumänen gegen Ungarn auf dem Schlachtfeld in der Kampagne.

Die Einführung erfolgt mittels Text, Sprecher, Videosequenzen, historischen Bildern und Kartenmaterial.

Steam-Deck-Check Die Startzeit des Spiels ist länger als auf PC. Trotz Community-Layout für die Tastatur und Pausierbarkeit im Singleplayer lasse ich die Panzer lieber mit der Maus rollen. Ich habe mir aber schon lange von einer "App" geträumt. Die habe ich jetzt letztlich im Handheld-Modus des Steam Decks! Ich kann bequem unterwegs oder auf der Couch in der Waffenkammer stöbern, Divisionen estellen und die in der Cloud gespeicherten Replays analyisieren. Alles ist für mich noch gut lesbar, notfalls könnt ihr die Zoom-Funktion des Steam Decks nutzen.

Auf der Karte koordiniert ihr eure Verbände und wählt Angriffsziele.

Echtzeittaktik

Für Fortgeschrittene und Profis

In einem Satz: Starke Erweiterung für kompetitive Spieler, Einzel- und Koopspieler mit interessanten Divisionen, neuen Einheiten und einer spannenden, kompakten Kampagne für Ungarn und Rumänien.

Während sich das im heiß gewordenen Kalten Krieg angesiedelte WARNO (im Check) im Early Access immer weiterentwickelt, darf sich auchvom gleichen Entwickler Eugen Systems über neue Inhalte freuen. Der bringt miteine umfangreiche Erweiterung, die für sowohl fürs kompetitive Spiel, als auch für Singleplayer und Koop interessant ist. Thematisch widmet sie sich dem Sommer 1944, als Rumänien angesichts des sowjetischen Ansturms die Seiten wechselte. Dies führte zu Kämpfen zwischen den einst verbündeten Ungarn und Rumänen, die jeweils von deutschen beziehungsweise sowjetischen Verbänden unterstützt wurden.Sechs frische spielbare Divisionen laden zum Deckbuilding. Ihr kämpft mit ihnen und den neuen Einheiten auch in der Kampagne. Wie üblich wird das Spielerlebnis durch Sprachausgabe in der Landessprache der Einheiten aufgewertet. Alle Details würden den Rahmen sprengen, daher hier das Wichtigste zu den ke drei rumänischen und ungarischen Divisionen im Überblick:Die Div. 8 Cav. Purtata hat starke Aufklärer, darunter Scharfschützen. Bei der Infanterie gibt es starke Neuzugänge, die mit deutschen Panzergrenadieren vergleichbar sind, und fanatische Gardisten. Ihr habt nur zwei Panzer, darunter aber den neuen Zrinyi II. Das Sturmgeschütz hat 30 HE Geschosse mit 2km Reichweite gegen weiche Ziele und bekämpft Panzer mit 22 105mm HEAT Geschossen. Kombiniert mit den 105mm Frontpanzerung für nur 70 Punkte wurde der Zrinyi II direkt zu einer meiner Lieblingseinheiten. Die rumänische Panzerabwehrkanone Resita ist die beste des Spiels, dazu habt ihr auch noch Hetzer und einen neuen Panzerzerstörer. Auch sonst ist die Division gut aufgestellt.Die worauf die Division 9 Infanterie vor allem setzt, steckt schon im Namen. Mit zwei automatischen Gewehren und Handgranaten ist die neue 14-Mann-starke Infanterie Echipa Asalt auf Nah- und Mitteldistanz schlagkräftig. Leider habt ihr davon nur eine Karte. Euch stehen Panzer IV, Stug III und diverse Panzerabwehroptionen zur Verfügung. Die schwache Luftabwehr könnt ihr mangels guter Jagdflieger nicht kompensieren. Die Division eignet sich im 1v1 daher eher für aggressive Spieler.Das Corpul 6 Territorial ist eine ehemalige Reserveeinheit, die, meist in der B-Phase (nach 10 Minuten), Zugriff auf sowjetische Einheiten erhält. Etwa die sehr starken T34/85 obr.1944 mit 2km Reichweite. Bei der Infanterie gibt es neue Grenztruppen. Das sind zwar nur 9 Mann, sie kosten jedoch nur 20 Punkte und haben drei Automatische Gewehre - perfekt für die Mitteldistanz. Spammen könnt ihr die Recruti. Bei der Luftabwehr findet sich die feuerstarke, neue Hotchkiss A.C.A. Dubla.Die 2. Pancelos ist eine Panzerdivision, die auf starke Infanterie zurückgreifen kann (wenn auch nicht in Masse). Bei den Panzern habt ihr Turan-Varianten, Panzer IV, Tiger und Panther. Weiteres Highlight ist die Flugabwehr mit insgesamt sechs, auch gegen Infanterie effektive, Nimrod (selbstfahrende Flak), darunter eine etwas günstigere Variante.Der Sperrverband Kessel ist ein Mix aus ungarischen und deutschen Einheiten. Zur Infanterie gehören mehrere Karten der teuren Spezialeinheit Brandenburger. Bei den Panzern findet sich eine Karte der gut gepanzerten Stug IV. Die an sich interessanten Division ist nicht so leicht zu spielen. Es fehlen etwas die Optionen auf zwei Kilometer Reichweite und gegen schwere Panzer, auch die Artillerie ist überschaubar.Die 25. Hadostály ist eine Infanteriedivision, die auf mehrere Karten der neuen und guten Infanterieeinheit Hegyivadász zurückgreifen kann. Bei den Panzern gibt es mehrere Zrinyi II, T-34 und Panther. Auf starke deutsche Einheiten könnt ihr erst in der C-Phase (ab Minute 20) zurückgreifen. Die Panzerabwehr ist gut aufgestellt und ihr könnt eine Menge Artillerie bringen, was ideal fürs 10v10 ist.Nach dem Aufflammen die Konflikte zwischen Rumänen und Ungarn führt ihr entweder alsdie Rumänen oder alsdie Ungarn, die Transylvanien erobern wollen, in die Schlacht. Bei Turda treffen die Armeen aufeinander. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr einstellen und die Kampagne auch im Koop mit Freunden oder gegen menschliche Mitspieler bestreiten.Mit den Rumänen müsst ihr die Stadt Medias halten und Turda erobern. Das Umgekehrte gilt für die Ungarn. Die Kampagne hat jeweils zwanzig Runden und ist von der Kartengröße und der Zahl der Verbände verhältnismäßig kompakt und daher auch für Gelegenheitsgeneräle sehr gut zum Durchspielen geeignet.Mit Rumänien habt ihr zunächst kaum Möglichkeiten zur Panzerabwehr und auch nur eine Bomberflotte, während Ungarn euch "wegblitzen" möchte. Das macht die ersten Schlachten, bis ihr mehr und mehr Verstärkung ins Feld führen könnt, anspruchsvoll. Ich habe mir das Leben dann erleichtert, indem ich teile meiner Einheiten verschanzt habe und so Zugriff auf Bunker erhielt, die in den Kämpfen gegen Panzer extrem helfen. Auch massiver Mörser-Einsatz hilft. Mit zunehmendem Kampagnenverlauf konnte ich dann den Druck auf die Ungarn immer weiter erhöhen und Durchbrüche erzielen. Mit den Ungarn wiederum solltet ihr aufgrund eurer anfänglichen Überlegenheit möglichst schnell und tief vorstoßen, bevor die starken Unterstützungskräfte der Rumänen das Vorrücken erschweren.Die neuen Divisionen sind gerade für den derzeit sehr gut ausbalancierten, kompetitiven Multiplayer spannend. Dort fügen sie sich sehr gut ein. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Gestaltung könnt ihr verschiedenste Taktiken ausprobieren. Bei den ungarischen Infanterieeinheiten müsst ihr die langsamen LKW einkalkulieren.Die kompakte und gut gemachte Army-General-Kampagne "Turda" lädt zum Durchspielen ein. Und mit Oarba gibt es eine interessante, neue und kostenlose 2v2-Karte für alle. Egal ob ihr gegen die KI, Koop, PvP (1v1, 10v10, Kampagne) spielen möchtet: Blood Feud in Transylvania ist eine hervorragende Erweiterung für jeden Steel-Division-2-Spieler.