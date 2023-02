Elden Ring: DLC "Shadow of the Erdtree" angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach vielen Game-of-the-Year-Auszeichnungen und fantastischem Verkaufserfolg von 20 Millionen Exemplaren kündigte der offizielle Twitter-Account Elden Rings die erste kostenpflichtige Erweiterung an. Viel ist noch nicht über Shadow of the Erdtree bekannt. Bekannt gegeben wurde nur, dass sich der DLC in Entwicklung befindet und der/die Befleckte sich zu einer neuen Reise durch die Zwischenlande erheben soll.

Das gepostete Teaserbild zeigt einen golden blutenden oder harzenden Erdbaum sowie eine blonde Figur – es könnte Miquella sein – auf einem gehörnten Pferd (Sturmwind?). Könnte Miquella Sturmwinds ursprünglicher Meister sein? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls schon, unter anderem auf Reddit.