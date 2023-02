Berserk Boy: Neuigkeiten nach mehreren Monaten Stille

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn Spiele in der Entwicklung für zehn Monate vom Radar verschwinden, sorgt das gerne für Spekulation. Auch von Retro-Action-Plattformer Berserk Boy war fast ein Jahr Nichts zu hören, bis kürzlich die Entwickler in einem Tweet erklärten, was nun eigentlich los war, weswegen es keine Updates gab und wann Berserk Boy veröffentlicht wird.

Aus unerklärten Gründen hat der Entwickler den Zugang zu seiner Steam-Seite verloren und kann darüber keine Updates veröffentlichen. Mit einer neuen Steam-Seite ist dieses Problem jetzt behoben, auch wenn damit die bisherigen Einträge auf den Wunschlisten der Spieler gelöscht sind und Interessierte den Titel neu hinzufügen müssen. Trotz der sich verzögerten Entwicklung soll Berserk Boy noch dieses Jahr erscheinen.

Mit Retro-Charme und Pixelgrafik geht es in dem Plattformer zur Sache. Ausgestattet mit verschiedenen Kräften hüpft, prügelt und schießt sich der Held in 2D durch Gegner und Bosse. Die Kombo-Attacken sorgen für weitere actionreiche Einlagen. Ein wenig Extra-Nostalgie kommt durch den Soundtrack im Spiel auch noch dazu: Der Komponist von Sonic Mania, Tee Lopes, hat auch die Musik für Berserk Boy gemacht.