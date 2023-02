Paradox Interactive: Game Announcement Show am 6. März

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat heute bekanntgegeben, dass am 6. März um 18:00 Uhr MEZ eine Ankündigungsshow geben wird. Dort wird es Weltpremieren von Spielen aus dem Netzwerk der Studios und Partner des Publishers geben. Die Show, die in Partnerschaft mit Xbox durchgeführt wird, wird auf den offiziellen Kanälen von Paradox auf YouTube sowie auf Twitch ausgestrahlt und zeigt das Debut neuer Spiele des Harebrained Schemes aus Seattle (The Shadowrun Trilogy, Battle Tech), Paradox Tectonic, das in Berkeley ansässige Studio, das mit Branchenveteran Rod Humble zusammenarbeitet und Colossal Order, die in Tampere ansässigen Entwickler des populären City-Builders Cities - Skylines (Remastered im User-Artikel; Übersicht im User-Artikel).

Weitere Informationen zu der Paradox Announcement Show und den Programmablauf findet ihr auf der Website der Show. Den zugehörigen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Frederik Wester CEO von Paradox Interactive, äußerte sich zur anstehenden Show wie folgt:

Ich möchte nicht sagen, dass wir zu viele Ankündigungen machen werden, aber es ist hart auszuwählen, welche die aufregendste ist. Direkt mit unseren Spielern über unsere Spiele zu sprechen, die Aufregung über anstehende Projekte zu teilen, zu vergleichen wie viele Stunden man gespielt hat, das ist etwas, das jeder bei Paradox zutiefst genießt. Außerdem möchte ich diese Ankündigungen nicht länger als Geheimnis für mich behalten.

Zusätzlich zur Bekanntgabe neuer Spiele, werden auf der Paradox Announcement Show neue Inhalte bereits existierender Spiele von Paradox präsentiert, inklusive neuer Erweiterungen, kostenloser Updates sowie Neuigkeiten über die Paradox Arc Initiative. Für aktuelle Informationen zur Show könnt ihr neben der oben genannten Website auch Paradox Interactive auf den sozialen Kanälen folgen: Twitter, Instagram, YouTube.