The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition erscheint am 7. März

Heute haben Obsidian Entertainment, Private Division und Virtuois bekannt gegeben, dass The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition am 7. März für Xbox Series X|S, PS5 und PC veröffentlicht wird. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition enthält das Basisspiel The Outer Worlds (im Test) aus 2019 sowie die beiden DLC Murder on Eridanos und Peril on Gorgon. Der Preis liegt bei 59,99 Euro. Wenn ihr das Basisspiel und die beiden DLC bereits für Xbox One, PS4 oder PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store oder Windows Store) euer eigen nennt, könnt ihr für 9,99 Euro im selben Store ein Upgrade erwerben.

Zu den beworbenen Verbesserungen dieser Next-Gen-Version gehören eine höhere Auflösung, ein dynamisches Wettersystem, überarbeitete Lichteffekte und Umgebungen, optimierte Leistung und Ladezeiten, verbesserte Details bei den Charakteren, eine höhere Levelgrenze und vieles mehr.

Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.