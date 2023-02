PM: Microsoft Flight Simulator: Erlebe die neue Antonov An-225 Mriya (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Microsoft Flight Simulator bemüht sich seit je her um die digitale Bewahrung der Luftfahrtgeschichte. Daher freuen wir uns, das größte Flugzeug der Welt, die in der Ukraine gebaute Antonov An-225 Mriya, als jüngstes Mitglied unserer Flugzeugflotte begrüßen zu dürfen! Dieses ultraschwere Jet-Transportflugzeug mit sechs Triebwerken hält den Rekord für das längste Flugzeug der Welt – und viele weitere Rekorde der Luftfahrt! Es wurde nur eine einzige Mriya fertiggestellt, die bei der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zerstört wurde. Derzeit wird versucht, das Flugzeug wiederherzustellen und erneut zu fliegen.

Auf der Grundlage der An-124 Ruslan begann Antonov 1985 mit der Entwicklung eines Projekts namens „Mk. 401“. Später wurde es An-225 genannt, da es bis zu 225 Tonnen Fracht befördern konnte. Die Mriya – auf Ukrainisch Traum – ist zwar viel größer als die An-124, wird aber auch mit sechs Turbofan-Triebwerken angetrieben – genau wie die Ruslan. Ein weiterer Unterschied zur An-124 ist das Leitwerk der An-225, das sich von dem ihres kleineren Vorgängers deutlich abhebt. Statt eines großen Seitenleitwerks besitzt die An-225 zwei Leitwerke, eines an jedem Ende des Höhenleitwerks, was aus aerodynamischen Gründen notwendig ist, um große Lasten auf dem Rumpf tragen zu können. Auch das Fahrwerk ist im Vergleich zur An-124 vergrößert; die Mriya verfügt über insgesamt 32 Räder, wobei sich das hinterste Rad des Hauptfahrwerks drehen kann.

Zwei An-225 waren für die Produktion vorgesehen, aber Antonov konnte nur eine fertigstellen. Sie absolvierte ihren Jungfernflug am 21. Dezember 1988 und wurde damit offiziell zum schwersten Flugzeug, das jemals geflogen ist. Bei einem weiteren Flug am 22. März 1989 stellte die An-225 110 Weltrekorde auf einmal auf – ein eigener Rekord für sich.

Einige Monate später traf die Maschine auf dem Kosmodrom Baikonur ein und Techniker*innen montierten den Buran Orbiter an ihrem oberen Rumpf. Am 9. Juni 1989 staunten die Zuschauer*innen der Pariser Luftfahrtausstellung über die An-225 mit der Buran auf dem Rumpf, die sich durch die Wolken schob und als erstes Flugzeug den Eiffelturm überflog und dann landete.

Die Mriya wurde am 27. Februar 2022 während der russischen Invasion in der Ukraine beschädigt. Vorläufige Pläne sehen vor, die Mriya wieder in die Luft zu bringen, indem Teile der zerstörten An-225 mit Teilen der nie fertiggestellten zweiten Maschine zusammengesetzt werden.

Die An-225 ist 84 Meter lang (länger als die Flugstrecke des ersten Flugzeugs der Gebrüder Wright), 18,10 Meter hoch und hat eine Flügelspannweite von 88,40 Meter. Sie wird von sechs Progress D-18T High-Bypass-Turbotriebwerken angetrieben, die jeweils 229,85 kN Schub liefern, kann bis zu 250 Tonnen tragen und hat ein maximales Startgewicht von 640 Tonnen. Mit einer Reichweite von 15.400 Kilometern und einer Betriebsflughöhe von 11.000 Metern erreicht sie eine Reisegeschwindigkeit von rund 805 Kilometern pro Stunde und eine Höchstgeschwindigkeit von 850 km/h.

Lege die Hände an den Steuerknüppel und versuche selbst, die kolossale An-225 zu fliegen. Auf PC ist die Maschine ab sofort für 19,99 Euro auf dem Ingame-Marktplatz des Microsoft Flight Simulator erhältlich. Der gesamte Erlös aus diesem Verkauf geht an die Antonov Corporation, um die beschädigte An-225 wiederherzurichten. Ab Ende März ist die An-225 auch auf Xbox Series X|S und via Xbox Cloud Gaming erhältlich.

Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du willst auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Xbox Cloud Gaming Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.