Darauf freut sich die Redaktion im... März 2023

Jörg Langer

Ramona Kiuntke

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ganz klar:, bei dem jede Folge mindestens so großartig ist wie die vorherige, ein absolutes Serien-Highlight, wird zu 100% in meinen persönlichen Jahreserinnerungen aufrauchen, wird weitergeschaut. Außerdem(die finale Staffel 5) und, das ich erst kürzlich entdeckt habe, und zu dem es seit Januar auf Netflix die 4. Staffel gibt. Und im Filmsektor bin ich aufgespannt. Teil 3 hat mich nach den genialen Anfangsminuten (gut, es waren geniale 20 Anfangsminuten) enttäuscht, aber ich mag Keanu Reeves und hoffe das Allerbeste.[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei den Spielen werde ich vielleicht mal das "kostenlose Addon" zumausprobieren, das neue Helden und mit den Goblins eine neue Rasse bringt. Ansonsten muss ich zu meinem Leidwesen sagen, dass ich mich weder aufnoch das System Shock-Remake so richtig freue. Aber spielen werde ich beide, und vielleicht überrascht mich ja eines davon positiv![SONSTIGES] Ich arbeite im März gleich an drei Dokus: Einerzu einem PC-Zusammenbauer (ein freiwilliges Zuckerli zu einem gewissen neuen Spiele-PC, einfach, weil ich meinen Besuch bei MIFcom spannend fand), der fünften Folge der(die über Hiroshima bis nach Fukuoka führt) sowie, eher in Vor-der-Kamera- als Hinter-der-Kamera-Weise, für ein abschließendes Interview, an, die im April erscheinen soll.[FILME/SERIEN] Ach, es ist ja schon wieder März. Wie die Zeit vergeht! Nicht nur weil der Februar nur 28 Tage hat, flog der Monat nur so an mir vorbei. Genauso wie die Filme und Serien, die im März zu sehen sind. Meine Abendunterhaltung besteht zur Zeit aus, dass ich mit einem guten Freund zusammen ansehe. Es ist einfach furchtbar unterhaltsam, wenn Gordon Ramsay so richtig loslegt und die Kandidaten verbal lang macht – auch wenn „Real“ bei Reality-TV eher optional ist. Ein (eher mildes) Interesse im März habe ich lediglich an, dass – mal wieder – eine Gruppe Menschen zeigt die „survivaln“ wollen und nur gewinnen können, wenn sie in einem Team sind.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im März möchte ich ein paar angefangene Spiele weiterspielen. Darunterund– 3000 Stunden sind ja noch nicht genug. Vorfreude kommt bei mir aber für das Remake vonundauf. Zwar geizt der März nicht mit interessanten Titeln, aber ich muss mich auch ein wenig an meine guten Vorsätze halten, Spiele nicht in der gleichen Frequenz nach Hause zu schleppen wie Leckerlis für Molly.[SONSTIGES] Ansonsten ist im März nicht so viel los. Der Frühling fängt hier auf dem Land langsam an und ich überlege, ob sich schon ein paar gute Schnappschüsse machen lassen. Mein kleiner Kräutergarten wartet aktuell auch noch auf Zuwendung und ich hätte diesen Sommer wirklich gerne wieder ein paar unkonventionelle Minz-Pflänzchen wie Erdbeer-Minze und Schokoladen-Minze.[FILME/SERIEN] Ich freue mich Woche für Woche auf das Erscheinen weiterer Folgen vonin der englischen Kult-Synchro bei Crunchyroll. Die erweiterte (und in den 3D-Szenen überarbeitete) Fassung der Filmtrilogie zum Manga enthält nun als Serie mit 13 Episoden zusätzliche Szenen aus dem Original, die es damals nicht auf die Leinwand geschafft haben. Außerdem bin ich im Februar noch gar nicht dazu gekommen, Staffel 5 vonanzusehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der März steht für mich klar im Zeichen des Remakes von. Das Original steht weit oben in der Liste meiner Lieblingsspiele und entsprechend fällt die Fallhöhe aus. Der jüngste Trailer konnte meine Sorgen etwas zerstreuen, dass die Neuauflage zu sehr die Oneliner und anderen Albernheiten zurückfährt, die für mich zum Charme von Resi 4 gehören. KIassischer gruselig wird es mit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich erstmals mit der Wii Edition vonGeister mit der Kamera jagte und wie schade ich es fand, dass der für Wii entwickelte vierte Teil es nicht aus Japan heraus schaffte. Etliche Jahre später kann ich den Titel nun doch spielen. Ein interessantes Detail, das mir zuvor nicht bekannt war: Bei Maske der Mondfinsternis war tatsächlich der von mir geschätzteinvolviert – und das wohl nicht zu knapp.[SONSTIGES] Zum Hochzeitstag schenkte unsere Freundin Katja uns den Band Psyche, du kleiner Schlingel von. Das Blättern in den Strichmännchen-Strips mit abwechselnd schlimmsten Wortwitzen und Galgenhumor über selbstzerstörerische Gedanken ist immer wieder für einen Lacher gut.[FILME/SERIEN] Ich schaue aktuell, wann immer die Zeit dazu da ist, wieder. Ich bin einfach ein Kind der 80er und liebe die ganzen popkulturellen Anspielungen auf Filme, Serien oder Musik dieser Zeit extrem – ganz besonders natürlich, wennund andere Promis dieser Zeit als Gaststars auftreten. Ich freue mich schon jetzt, wenn ich wieder bei der großartigen-Episode (ja, eigentlich 90er, schon klar) ankomme. Aufhätte ich zwar tierisch Bock, aber da warte ich wahrscheinlich trotzdem auf eine Veröffentlichung auf Blu-ray.[SPIELE/BRETTSPIELE] Da ich, nach einem arbeitsintensiven Februar, im März endlich auch wieder ein bisschen Zeit zum privaten Zocken habe, freue ich mich diesen Monat tatsächlich am meisten darauf, mir den „Uralt-Titel“zu geben. Ich habe zwar natürlich am Rande Dinge mitbekommen, aber bewusst keinen Test gelesen, um möglichst unvoreingenommen loslegen zu können. Das erinnert einfach so sehr an, das ich trotz aller Ähnlichkeiten zubis heute als Meilenstein empfinde, da es audiovisuell-künstlerisch, als Shooter und besonders mit seiner teils philosophisch angehauchten Story auch erzählerisch einfach mit zum Besten gehört, was das Medium bislang hergab.Ansonsten gäbe es zwar auch noch ein paar andere Spiele, die mich reizen, etwa, obwohl meine „aktive“ Wrestling-Zeit erst Anfang/Mitte der 1990ern begann und am Ende des genannten Jahrzehnts bereits wieder endete. Am höchsten im Kurs von den März-Titeln steht aber das Remake von. Ich hoffe, Capcom hat sich dabei nicht zu sehr (aber auch noch zu wenig!) von den Rückmeldungen der Hardcore-Fans bei den Neuauflagen von Resi 2 und 3 beeinflussen lassen. Ich erwarte aber unabhängig davon nichts weniger als ein starkes Remake, das den modernen Klassiker NOCH besser macht.[FILME/SERIEN] Gleich drei Filme schaffen es in diesem Monat auf meine Watchlist. Keiner davon anspruchsvoll, tiefgründig oder kulturell wertvoll. Wenn ich ins Kino gehe, hat das Gehirn frei und ich will nur gut unterhalten werden. In chronologischer Reihenfolge freue ich mich auf:. Ich fand den ersten Teil noch recht amüsant. Und alleine wegen der großartigengehört der Film auf die Liste. Am 24. März geht dann endlich der ultimative Hundeliebhaber-Filmin die finale Runde. Und am letzten Tag des Monats kommt. Nach den Trailern zu urteilen könnte das wirklich was werden – der kleine Rollenspieler in mir hofft auf ein ansehnliches Spektakel![SPIELE/BRETTSPIELE] Da war der Wunsch Vater des Gedankens.erscheint ja erst im März und nicht, wie ursprünglich von mir gedacht, im Februar. Leider genau dann, wenn ich auf die GDC fahre. Da muss das Spiel dann noch eine Woche warten. Aber es wird in diesem Monat zeitlich eh ganz schön eng – so viele JRPGs, so wenig Zeit. Immerhin habe ichauch noch nicht ganz durch. Und dann erscheint am 14. März (neben dem dritten Ryza-Teil) mitauch noch der zweite Teil des Crossbell-Story-Bogens der-Reihe endlich offiziell im Westen. Aber Schlaf ist in meinem Alter ohnehin überbewertet und senile Bettflucht hat auch ihre Vorteile.[SONSTIGES] Neben Tabellen, Projektarbeiten und ein paar alten Comics wird diesen Monat mal wieder in ein paar Fachbücher geschaut. Da ich gerade meine eigenen Webseiten und die Seiten einiger Freunde pimpe und von einem eigenen Framework auf WordPress umziehe, lese ich mich mal wieder ein bisschen in die Thematik ein. Neben der WordPress Bible 3.0 vonschaue ich mir auch ein paar frische Werke zur aktuellen Version 6 an, wie etwa die Schnelleinstieg-Guides zum Thema WordPress 6 vonoder

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Einige der ursprünglich für Februar geplanten Nachhol-Filme haben sich nicht ausleihbereit gezeigt, also erneuere ich hier meine Vorfreude aufsowie, überreden wir besser nicht. Dafür ist es Zeit, das Apple-TV-Plus-Abo wiederzubeleben für die dritte. Und wie immer werden wir den Versuch unternehmen, möglichst viel von der Oscar-Verleihung live zu sehen, aber wahrscheinlich kurz nach einigen recht peinlichen Pro-Sieben-Interviews einnicken.[SPIELE/BRETTSPIELE] Aktuell hole ich nochnach. Wer jetzt behauptet, dass es nie wirklich eine Chance gab, den zweiten Teil von meinem persönlichen Thron zu verdrängen, hat möglicherweise recht, doch insgesamt gefällt mir das Abenteuer durchaus. Zum Ende des Monats erwartet uns mitein Petroglylph-Echtzeitstrategiespiel, das verheißt grundsätzlich Gutes! Zudem werden wir uns analog dem Wort- und Deckbuilding-Spielwidmen, was eine charmante Abwechslung von Scrabble verspricht.[SONSTIGES] Ich versuche artig, jeden Abend etwas zu lesen. Noch von Weihnachten übrig ist die sehr empfehlenswerte Dagobert-Anthologie „Sein Leben, seine Milliarden“. Nach der Grundschule hatte ich mit Disney-Comics aufgehört, aber an den Stammbaum als Poster erinnere ich mich noch prima und die Geschichten samt Kommentaren haben einen ganz besonderen Charme. Bonus-Musikempfehlung: Es gibt auch Fan-Soundtracks zu „The Life and Times of Scrooge McDuck“, wie das Buch im Original heißt. Zudem habe ich aus dem Norwegen-Urlaub „Doppler“ vonmitgeschleppt – das Buch, was den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und jetzigen US-Verkehrsministermotivierte, norwegisch zu lernen. Als nächstes auf dem Nachttisch liegt jetzt Axiom’s End der ehemaligen Youtube-Videoessayistin