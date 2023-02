PM: Wie Obsidian die The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition für PS5 optimiert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Obsidian freuen uns darauf, eine Version von The Outer Worlds präsentieren zu dürfen, die für PlayStation 5 optimiert ist – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Werfen wir einen Blick auf einige der aufregenden Änderungen, die wir an diesem ausgezeichneten RPG vorgenommen haben, und auf unser Vorgehen bei dieser Aufgabe.

The Outer Worlds fand großen Anklang bei Fans auf der ganzen Welt und wurde mehrfach ausgezeichnet, deshalb ist es uns eine wahre Freude, etwas verbessern zu dürfen, von dem wir wissen, dass viele Menschen es lieben.

Für alle, die mit dem Spiel noch nicht vertraut sind, hier eine kurze Zusammenfassung:

Verschollen auf einer Reise in einem Kolonistenschiff am Rande der Galaxis, erwacht ihr Jahrzehnte später als geplant und finde euch inmitten einer Verschwörung wieder, die die Existenz der Kolonie bedroht. Entdeckt die verschiedenen Planeten und Orte von Halcyon, darunter der rätselhafte Asteroid Gorgon und die großartige Brennerei von Eridanos. Ihr begegnet verschiedenen Fraktionen, die sich in einem Machtkampf befinden, und eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte.

Die neuste Konsolengeneration erschien nur ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels. Deshalb fanden wir es sinnvoll, das Grundspiel zu optimieren, verfügbare Inhalte zusammenzufassen und die neuste, leistungsfähige Hardware der PlayStation 5 und das Trigger-Feedback der DualSense-Controller auszunutzen, damit das Spiel noch viele weitere Jahre lang relevant bleibt. Das Ergebnis: The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.

Und so hat das Team es angestellt.

Natürlich gehört eine Verbesserung der Optik dazu. Wir konnten mit diesem Update die Grafik auf 4K, 60FPS verbessern, volumetrische Beleuchtung und Partikelsysteme optimieren, und die Umgebungen mit erhöhter Asset Density aufwerten. Wir haben auch in Hinblick auf weitere Aspekte die Messlatte angehoben: Wir haben die KI für Kämpfe und Begleiter verbessert, das Gefühl der Open World durch bessere Schärfentiefe und eine Überarbeitung der existierenden Ausblicke optimiert, die unterschiedlichen Wetterbedingungen verbessert und die Charaktermodelle und -animationen überarbeitet. Aber keine Angst, wir haben nichts von dem angerührt, was The Outer Worlds großartig macht. Es ist nicht nötig, das Rad neu zu erfinden, aber neue Reifen sind immer von Vorteil.

Allerdings gibt es ein ganz neues und aufregendes Feature, nämlich die adaptiven Trigger und die Haptik des DualSense Wireless Controllers. Beim Einsatz von Fernkampfwaffen werden Spieler je nach Waffentyp unterschiedliche Trigger-Effekte spüren. Bei einer Waffe wie dem Flammenwerfer spürt der Spieler einen linearen Druck. Beim Feuern einer Automatik-Waffe hingegen wird durch den Rückstoß des Triggers ein pulsierender Effekt bei jedem abgefeuerten Schuss erzeugt. Und bei Einzelschuss-Waffen wie einem Scharfschützengewehr oder einer Schrotflinte imitiert der Druckeffekt der Trigger das Gefühl beim Drücken eines Abzugs bis der Stift den Schuss löst und der Widerstand nachlässt. Nicht schlecht, oder? Das Spiel wird nicht nur besser aussehen, sondern sich auch präziser anfühlen.

Für den Fall, dass die bereits beschriebenen Verbesserungen noch nicht ausreichen, um diese neue Edition zu rechtfertigen, haben wir uns überlegt, dass es sogar noch mehr Sinn ergeben würde, wenn diese Spacer’s Choice Edition auch die DLCs enthalten würde: Peril on Gorgon und Murder on Eridanos. Also haben wir sie hinzugefügt. Nun ist das Erlebnis sogar noch umfassender! Nebenbei bemerkt: Wir wissen, dass es einigen Weltraumenthusiasten da draußen gefallen hat, dass dieses Spiel ein übersichtliches Erlebnis war– nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Keine Angst, die beiden DLCs sind keine Verlängerung der Haupthandlung. Sie existieren neben der Hauptgeschichte und liefern einen ganz eigenen Handlungsbogen, den ihr genießen könnt, wenn ihr Lust darauf habt, sobald ihr die nötige Stufe erreicht habt. Ach ja, außerdem haben wir die Stufenobergrenze auf 99 erhöht, damit Spieler sogar noch mehr Möglichkeiten haben, ihren Charakter mit den sieben unterschiedlichen Kernfertigkeiten des Fähigkeitenbaum aufzubauen.

Wer das Grundspiel von The Outer Worlds mit den dazugehörigen DLCs, Peril on Gorgon und Murder on Eridanos, bereits für PlayStation 4 besitzt, erhält die Möglichkeit zu einem Upgrade auf The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition auf PlayStation 5 zu einem reduzierten Preis.*

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition erscheint am 7. März.

*Basiert auf dem vorgeschlagenen Einzelhandelspreis von Private Division für The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Der tatsächliche Preis kann abweichen. Das Angebot ist auf ein Upgrade pro Konto begrenzt. Weitere Details und Bedingungen im Shop der jeweiligen Plattform.