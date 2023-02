Montagmorgen-Podcast #479

Teaser In diesem MoMoCa spricht Hagen mit Olphas über die kommende Woche, die Stärken der Yakuza-Reihe, eure User-Fragen und noch einiges mehr.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Februar liegt in den letzten Zügen und die ersten großen Releases des März werden schon vorstellig, wie der Blick auf die Themen der Woche zeigt. Als zweites paar Augen und Ohren unterstützt Hagen in dieser Ausgabe ein Mensch aus der GG-Community: Olphas hat seinen MoMoCa-Teilnahme-Joker aus der Weihnachtsaktion 2022 eingelöst und trägt seine mit einem breiten Spielewissen unterfütterte Perspektive und auch ein gewisses Spannungselement in diesem Podcast bei.

Die Timecodes dieser Folge: