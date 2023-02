PM: Eine detaillierte Vorschau auf den FINAL FANTASY VII-Inhalt für PowerWash Simulator (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Midgar: In den Slums der Stadt wimmelt es von Menschen, Mako-Reaktoren qualmen vor sich hin und fruchtbarer Boden verdorrt zu Staub, den der Wind durch die mit Smog erfüllte Luft wirbelt. Die ganze Stadt könnte eine gründliche Reinigung vertragen. Plötzlich treten aus dem Nebel neue Helden hervor, ganz in Blau gekleidet. In ihren Händen halten sie… Hochdruckreiniger.

Gut, ihr werdet es kaum schaffen, die Welt aus den schmutzigen Händen von Shinra zu befreien, aber ihr könnt zumindest die Welt vom Schmutz befreien. Während Avalanche sich um Shinra kümmert, beseitigt ihr die Folgen ihrer Auseinandersetzungen. Ihr müsst keine Angst vor Kämpfen haben, höchstens vor Krämpfen, wenn ihr zu lange mit dem Hochdruckreiniger arbeitet.

Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Team hinter FINAL FANTASY VII daran arbeiten durften, die Spieler von PowerWash Simulator in eine der bekanntesten Städte der Spielegeschichte zu versetzen, und das auf eine völlig neue und authentische Art und Weise. Das Midgar Special Pack, das am 2. März erscheint, wird dafür sorgen, dass sich die Spieler ein weiteres Mal in die Stadt verlieben.

Diese kostenlose Erweiterung für alle Besitzer von PowerWash Simulator enthält fünf neue verdreckte Karten, die es zu säubern und zu erkunden gilt, einschließlich legendärer Orte, Fahrzeuge und Mechs. Ich gebe jetzt weiter an einen der Designer von FuturLab, der am Midgar Special Pack gearbeitet hat und uns mehr über die Inspiration für zwei der Levels, Scorpion Sentinel und Seventh Heaven, verraten wird.

Der Scorpion Sentinel ist zweifellos einer der unvergesslichsten Bosse in FINAL FANTASY VII, weshalb er perfekt für das Midgar Special Pack ist. Der Spieler trifft auf den Sentinel vor dessen Einsatz gegen die Mitglieder von Avalanche. Shinra hat ihn einer Reihe von Tests unterzogen, um seine verschiedenen Verteidigungsfähigkeiten zu prüfen.

Für die verschiedenen Kratzer und Projektilspuren haben wir einen Schmutztyp namens Kampfschaden erstellt. Darüber hinaus zieren den Sentinel auch die Spuren eines Tests mit einem der Experimente von Professor Hojo, die Bio-Rückstände der Angriffe der Kreatur sind überall auf und um den Sentinel herum zu finden. Da der Sentinel von Mako-Energie angetrieben wird (mein Favorit unter den neuen Schmutztypen), haben wir sie an bestimmten wichtigen Stellen platziert, um zu zeigen, dass der Sentinel an seine Grenzen gebracht wurde. Der restliche Schmutz besteht zum Großteil aus Dreck, der sich im Laufe der verschiedenen Tests angesammelt hat, denen der Sentinel unterzogen wurde.

„Bei der Neugestaltung des legendären Scorpion Sentinels war es uns wichtig, dass er möglichst lebendig wirkt, weshalb verschiedene Teile Animationen erhalten haben, darunter sein rastloses Auge und seine Klauen. Wir wollten auch, dass Spieler mit ihm interagieren können, weshalb es möglich ist, seine Arme zu bewegen, um ihn aus verschiedenen Winkeln zu reinigen.“

Es war uns früh klar, dass das Midgar Special Pack ohne Seventh Heaven, die beste Bar in Sektor 7 und Heimatbasis von Avalanche, unvollständig wäre. In der Bar haben Spieler die Möglichkeit, die Stimmen beliebter FFVII-Charaktere wie Cloud und Tifa zu hören (und nebenbei mit Clouds Panzerschwert und Barrets Gewehr auch einige der coolsten Waffen der Spielegeschichte zu reinigen). Dank der Ego-Perspektive haben Spieler außerdem die Möglichkeit, Tifas Gespür für Dekorationen zu bewundern und Bereiche der Bar zu erkunden, die bisher schwer einsehbar waren.

„Bars in Spielen und vor allem in dystopischen Fantasy-Geschichten vermitteln oft unzählige narrative Inhalte auf visuelle Weise und bleiben nie lange sauber. Tifa musste den respektlosen Schergen von Don Corneo beispielsweise eine Lektion erteilen. Deshalb haben wir den Boden mit Fußspuren übersät und die Tische und Wände mit Flecken von Essensresten und Getränken verziert. Einige schwer erreichbare Stellen wurden beim Putzen wohl ebenfalls vernachlässigt, weshalb man dort das Alter der Bar erkennt. Das Ergebnis ist eine superbefriedigende Putzerfahrung mit einem einzigartigen FINAL FANTASY-Finish!“

Neben dem Scorpion Sentinel und dem Seventh Heaven werdet ihr auch die Hardy Daytona und den Shinra Hauler, die Mako-Energie-Ausstellung und den respekteinflößenden Airbuster reinigen können.

Ganz gleich, ob ihr methodisch erst jede Verschmutzung katalogisiert oder direkt drauflos putzt– jede Karte bietet euch ausreichend Zeit und Freiraum, die faszinierende Stadt und einige der besten Technologien von Shinra auf eine völlig neue Weise zu bewundern… Denn diesmal greift euch nichts an.

Das Schicksal der Stadt ist vielleicht ungewiss, aber vielleicht könnt ihr ein paar mutigen Helden den Weg freimachen. Das Midgar Special Pack für PowerWash Simulator erscheint am 2. März.