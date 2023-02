Zeit für VR

Teaser Auf GamersGlobal haben wir euch auf verschiedene Weise zum Launch der PSVR2 informiert. Doch reizt euch die neue Hardware zum Kauf?

Update mit dem Ergebnis:

Anders als man beim relativen Liebhaber-Thema VR denken könnte, sind 53% der Umfrageteilnehmer zu unterschiedlichen Graden an der PSVR2 interessiert (wobei die Frage ist, wie viele bei Nichtinteresse an VR dennoch an der Umfrage teilnehmen).

6 Prozent geben an, lieber andere VR-Hardware zu benutzen, 19 Prozent sind was den Kauf angeht noch unentschlossen und 28 Prozent haben die feste Absicht oder haben bereits eine PSVR2 (bestellt).

Nein 47% Ist fest geplant/ ich habe sie schon 28% Bin noch unentschlossen 19% Ich bevorzuge andere VR-Brillen 6%

Ursprünglicher Text:

Die PlayStation VR2 ist da. Bei dem aufgerufenen Preis ist die Virtual-Reality-Hardware gewiss kein Kandidat für Impulskäufe, aber wie wir im PSVR2-Test festhielten: Für sein Geld kriegt man im Großen und Ganzen ein feines Stück Hardware.

Wie sieht es nun bei euch aus? Habt ihr schon eure PSVR2 erhalten oder plant sicher die Anschaffung, seid ihr unsicher oder wisst ihr schon: Du muss mir nicht ins Haus? Verratet es uns, indem ihr bei der unten eingefügten Umfrage mitmacht und führt gerne in den Kommentaren aus, ob euch beispielsweise die Spiele zum Launch noch nicht überzeugen oder welchen Bezug ihr zum VR-Thema allgemein habt.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.