Suicide Squad - KTJL: Neues Gameplay // Fokus auf Games as a Service

PC Xbox X PS5

Während der vergangenen State of Play-Veranstaltung am 23. Februar 2023 hat Entwickler Rocksteady einen neuen Gameplay-Trailer für ihr kommendes Actionspiel Suicide Squad - Kill the Justice League gezeigt. Der rund sechsminütige Trailer biete einen tieferen Einblick in das Gameplay des Spiels und zeigt euch, wie ihr als Mitglieder des Suicide Squads gegen die Helden der Justice League kämpft.

Das Spiel setzt stark auf ein Vier-Spieler-Koop-System, bei dem ihr zusammenarbeitet und Missionen erledigt. Ihr könnt das Spiel auch komplett alleine zu spielen, dabei ist jedoch immer eine Internetverbindung erforderlich, da ein Offline-Solo-Spiel nicht unterstützt wird.

Ausserdem wurde enthüllt, dass das Spiel auch nach dem Release regelmässig mit neuem Content versorgt wird. Gedanken an ein Marvel Avengers 2.0 liegen daher nicht fern und Rocksteady entfernt sich mit ihrem neuen Werk deutlich von den bisherigen reinen Singleplayer-Erfahrungen des Studios. Bislang ist jedoch lediglich von kosmetischen Lootboxen und DLC-Paketen die Rede. So kann jeder der vier Anti-Helden umfangreich im Aussehen angepasst werden. Rocksteady hat ausserdem angekündigt, dass nach dem Launch auch weitere spielbare Helden hinzugefügt werden.

Suicide Squad - Kill the Justice League wird am 26. Mai 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Den aktuellen Trailer haben wir für euch unter dieser News eingebunden.