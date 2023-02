Jörg Langer als GamesWirtschaftsWeiser in Bronze ausgezeichnet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Magazin GamesWirtschaft hat die GamesWirtschaftWeisen für das Spielejahr 2022 bekannt gegeben. Unter ihnen befindet sich auch Jörg Langer, der sich künftig mit dem Titel "Prophet der Branche" schmücken darf.

Für die Ermittlung der Gewinner werden seit nunmehr sechs Jahren im Januar 20 Thesen an Branchenkundige verschickt, mit der Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse abzuschätzen. So ging im vergangenen Jahr beispielsweise um die Fragen, ob Bobby Kotick Ende 2022 immer noch im Chefsessel von Activision Blizzard sitzt, Sony eine Alternative zum Game Pass einführt oder sich eine Gewerkschaft für Beschäftige in der Games-Industrie bilden wird.

Als die weisesten Weisen haben sich Games-Professor Lutz Anderie und Capcom-Manager Kai Stüwe hervorgetan, die sich mit 16 von 20 Punkten den ersten Platz teilen. Jörg Langer steht mit 14 Punkten dicht dahinter auf Platz drei. Im Schnitt erreichten die mehr als 100 Teilnehmenden 10,8 Punkte.

GamesWirtschaft ist ein Online-Nachrichtenmagazin für die Games-Wirtschaft im deutsschprachigen Raum. Gegründet wurde es im Juli 2016 von Petra Fröhlich, die zuvor als langjährige Chefradakteurin der Magazine PC Games und der PC Action tätig war.