PM: Wo Long: Fallen Dynasty startet auf Xbox: Sieben Dinge, die Du vorher wissen solltest (Microsoft Xbox Wire)

Am 3. März erscheint Wo Long: Fallen Dynasty im Game Pass. Damit Du am Release-Tag richtig durchstarten kannst, gibt es ab sofort eine Demo im Xbox Store mit den ersten beiden Kapiteln des Titels.

In diesem Epos aus der späten Han-Dynastie kämpfst Du Dich als anonymer Milizsoldat mit einer Mischung aus Magie und chinesischer Kampfkunst durch Wellen von Monstern und feindlichen Soldat*innen. Die Demo ist eine tolle Gelegenheit, einen Blick auf das Spiel zu werfen und Dich mit dem Game vertraut zu machen. Der Speicherstand aus der Demo wird am 3. März in die Release-Version übertragen. Wenn Du es schaffst, das erste Kapitel abzuschließen, wirst Du sogar mit dem Helm des kauernden Drachen im Spiel belohnt.

Bevor Du Dich jedoch in die Action stürzt, geben wir Dir sieben Dinge mit, die Deine innere Stärke im Spiel erwecken!

Die Moral von der Geschicht’

Das Erste, womit Du Dich im Spiel auseinandersetzen solltest, ist der Moralrang. Der Moralrang ist ein Aufstiegselement während Deiner Missionen – es funktioniert unabhängig von der Stufe Deines Charakters. Je höher Dein Moralrang ist, desto weniger Schaden erleidest Du – darüber hinaus stehen Dir mit höherem Rang mehr Kampfelemente zur Verfügung. Moralpunkte können durch das Besiegen von Gegner*innen oder durch Kampfkunstangriffe, Geisterangriffe oder einen tödlichen Schlag verdient werden. Dein Moral-Rang kann bis zu einer maximalen Stufe von 25 steigen.

Feindliche Moral

Der Moralwert von Gegner*innen wird in der Benutzeroberfläche über deren Köpfen angezeigt. Je höher der eigene Moralwert im Vergleich zu dem von Gegner*innen ist, desto größer ist der Schaden, den sie verursachen. Außerdem zeigt die Farbe des Moral-Rang-Symbols die Bedrohungsstufe an, wobei grüne Moral-Ränge niedriger oder gleichwertig mit Deinem Charakter sind, gelbe Ränge 1-4 Punkte höher und rote Ränge 5+ Punkte höher. Wenn Du also Feind*innen mit einem roten Moralwert siehst, solltest Du Deine eigene Stufe etwas erhöhen, bevor Du gegen sie kämpfst, sonst könnte Dir ein schneller Tod bevorstehen.

Spirit Squad

Neben der Moral musst Du auch ein Auge auf Deine Geistesstärke haben. Der Geist ist die Stärke der Willenskraft einer Person im Kampf und kann verwendet werden, um Feind*innen mit Kampfkünsten, Zaubersprüchen und Geistangriffen zu besiegen. Erhöhe Deine Geistesstärke, indem Du normale Angriffe ausführst oder einen gegnerischen Angriff abwehrst. Aber Vorsicht: Wenn Du von Feind*innen getroffen wirst, sinkt Deine Geistesstärke, so dass Du gegen einige der härteren Soldat*innen und Monster im Spiel verwundbar sind.

Ablenken! Ablenken! Ablenken!

Du kannst zwar die meisten Angriffe abblocken, aber der Schlüssel zum Sieg ist die Fähigkeit des Ablenkens. Warte darauf, dass Dein Gegner zum Angriff ansetzt und drücke im richtigen Moment B, um den Angriff abzuwehren und Dich für Dein eigenes Manöver vorzubereiten. Und vergiss nicht, dass Ablenkungen auch Deine Lebenskraft erhöhen!

Zauberer und Krieger

Zaubersprüche sind besondere Fähigkeiten, die sich an den Elementen der fünf Phasen orientieren. Du kannst bis zu vier verschiedene Zaubersprüche für den Einsatz im Kampf festlegen. Indem Du auf die schwachen Elemente und Statuseffekte von Gegner*innen zielst, kannst Du die Oberhand im Kampf gewinnen. Der erfolgreiche Einsatz von Zaubersprüchen kann die Elementarangriffe von Gegner*innen zunichte machen. Zum Beispiel kann ein Flammenbereich (der Feuerphase) von Feind*innen durch einen Wasserphasenzauber ausgelöscht werden.

Tod von oben

Wenn Du auf Klippen oder an einem Gebäude entlang kletterst, schaue nach unten und halte nach Feind*innen Ausschau. Drücke Y beim Sprung nach unten, um einen Fatal Strike gegen unachtsame Soldat*innen oder Dämonen auszuführen! Fatal Strikes können auch von hinten ausgeführt werden, indem Du Dich heranschleichst und Y drückst. Die Zielmarkierung wird rot, wenn es möglich ist, einen Fatal Strike auf ein Ziel auszuführen.

Zerstörung von Teilen

Dämonen haben gehärtete Körperteile, die zerstört werden können, indem Du sie angreifst oder den kritischen Schlag von Feind*innen abwehrst. Wenn Du die Zerstörung eines Teils erfolgreich durchführst, können Feind*innen keine kritischen Schläge oder andere Angriffe mehr mit diesem Teil ausführen. Durch die Zerstörung eines Teils wird auch die maximale Geisteskraft von Kontrahent*innen reduziert, wodurch sich Deine Chance auf einen tödlichen Schlag erhöht.

Von den göttlichen Bestien über die verschiedenen Waffentypen bis hin zu den chinesischen Kampfkünsten gibt es wahnsinnig viel in Wo Long: Fallen Dynasty zu sehen. Die Demo gibt Dir einen Vorgeschmack auf das, was Dich erwartet, wenn das Spiel am 3. März auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC erscheint und ab dem ersten Tag auch mit Game Pass auf Konsole und PC erhältlich ist.