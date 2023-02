PM: Das neue Microsoft Flight Simulator World Update XII zeigt die atemberaubende Schönheit Neuseelands (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Microsoft Flight Simulator World Update XII: Neuseeland zeigt die atemberaubende Schönheit des Landes aus fotorealistischer Perspektive. Das Juwel des südwestlichen Pazifiks, entstand aus vulkanischem Gestein und wurde von Meer und Himmel geformt. Weltweit bekannt ist Neuseeland für die spektakuläre Aussicht vom Aoraki/Mount Cook, dem höchsten Berg des Landes; dem Milford Sound, ein Fjord, den der Schriftsteller Rudyard Kipling einst als achtes Weltwunder bezeichnete; den Sky Tower in Auckland, eines der höchsten Bauwerke der Welt; und die Bay of Islands, eine Gruppe von 144 Inseln und zahlreichen kleinen Halbinseln und Buchten. Vom Cockpit aus hast Du die beste Sicht auf diese und viele weitere Highlights des Landes.

Das Team des Microsoft Flight Simulators hat alle verfügbaren geografischen Daten zusammengetragen, um das World Update XII: Neuseeland zu entwickeln, einschließlich aktueller Satellitenbilder, Luftaufnahmen und digitaler Höhenmodelle. Das Team hat sogar das Hobbiton Movie Set auf der Nordinsel Neuseelands integriert, das von der einzigartigen Natur der Region umgeben ist.

Das World Update XII: Neuseeland enthält sieben neue Städte, die mithilfe von hochauflösenden Photogrammetriedaten und der Modellierung eines triangulierten unregelmäßigen Netzes (TIN) entstanden sind:

Der renommierte Landschaftsentwickler Orbx hat außerdem 62 handgefertigte Points of Interest (POIs) erstellt, die Du aus der Luft erleben kannst. Dazu zählen unter anderem neun mit Liebe zum Detail gestaltete Flughäfen:

Abgerundet wird das Update durch zehn Missionen von Perfect Flight, die dazu anregen, die unzähligen Sehenswürdigkeiten des Landes zu erkunden, die eigenen Fähigkeiten zu testen und dabei die majestätischen Landschaften Neuseelands zu bestaunen. Dazu zählen:

Drei Flüge ins Grüne:

Drei Erkundungsflüge:

Vier Lande-Herausforderungen:

Das Microsoft Flight Simulator World Update XII: Neuseeland ist für alle Besitzer*innen des Basisspiels KOSTENLOS erhältlich. Vergewissere Dich, dass Dein Simulator der Version 1.30.12.0 entspricht, lade das World Update XII: Neuseeland herunter und genieße die natürliche Schönheit des Landes.

Schließe Dich den mehr als 10 Millionen Pilot*innen im Microsoft Flight Simulator an! Der Himmel ruft!

