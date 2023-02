PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. Februar bis zum 3. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One, Windows und im Game Pass erhältlich sind. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

28. Februar – Brok the InvestiGator

Ein innovatives Abenteuerspiel mit einer Mischung aus Beat ’em up und RPG-Elementen. Brok, ein Privatdetektiv und ehemaliger Boxer, der mit dem Sohn seiner verstorbenen Frau zusammenlebt, kann sich ihren schrecklichen Unfall bis heute nicht erklären. Doch nun deuten die jüngsten Ereignisse auf einen noch tragischeren Ausgang hin… einen Ausgang, der möglicherweise mit der eigenen Existenz zusammenhängt.

28. Februar – Destiny 2: Lightfall

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mache Dir die Kraft der Wächter zunutze, während das Ende aller Dinge naht – der Zeuge ist da. Du reist zum Neptun und erkundest dort eine Neon-Metropole, wie Du sie in Destiny 2 noch nie erlebt hast. Lerne Wolkenläufer*innen kennen, schließe Dich dem Kampf gegen die Schattenlegion an und verhindere, dass der technologische Fortschritt in der geheimen Stadt Neomuna zunichte gemacht wird. Indem Du das Spiel vorbestellst, schaltest Du automatisch einen exotischen Geist und ein legendäres Emblem frei.

28. Februar – Fernbus Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S – Tauche ein in die Welt der Reisebusse, Autobahnen und Landstraßen Europas und lerne dabei 100 Städte und mehr als 50.000 km Strecke kennen. Setze Dich hinter das Steuer des MAN Lion’s Coach, der in Zusammenarbeit mit FlixBus detailgetreu nachgebildet wurde und manövriere Deine Fahrgäste sicher und pünktlich zu Europas Busbahnhöfen. Beachte Baustellen, Staus und Unfälle, um den Fahrplan einzuhalten und noch mehr Fahrkarten zu verkaufen.

28. Februar – Scars Above

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du entdeckst ein rätselhaftes außerirdisches Gebilde, das in der Erdumlaufbahn auftaucht und die ganze Welt in Erstaunen versetzt; die Menschheit nennt es das Metahedron. Ein Team von Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen wird ausgesandt, um es zu untersuchen, aber die Dinge laufen nicht wie geplant, denn das Team wird quer durch den Weltraum auf einen mysteriösen extrasolaren Planeten verschleppt. In der Rolle von Dr. Kate Ward machst Du Dich auf den Weg, um Deine Kolleg*innen zu retten und das Geheimnis hinter den Ereignissen zu lüften.

1. März – Bendy and the Dark Revival

Ein First-Person-Survival-Horrorspiel, in dem die Geschichte von Bendy and the Ink Machine eine Fortsetzung findet. In der Rolle von Audrey erforschst Du die Tiefen eines gruseligen Animationsstudios, das völlig verrückt geworden ist. Kämpfe gegen tintenverschmierte Feind*innen, löse Rätsel und weiche dem lauernden Tintendämon aus, während Du den Weg zurück in die reale Welt suchst.

1. März – LEAP

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein rasanter Multiplayer-Ego-Shooter mit epischen Schlachten, bei denen die Spieler*innen bis an die Zähne bewaffnet sind. Du entscheidest, ob Du Dich auf die Seite der United Earth Defense Coalition (UEDC) oder der rebellischen Exo-Terraner*innen schlägst. Wer am meisten zahlt, gewinnt Deinen Abzugsfinger und damit ein umfangreiches Arsenal an Waffen.

2. März – Iris and the Giant

Ein Sammelkartenspiel mit RPG- und Roguelike-Elementen. Du schlüpfst in die Rolle von Iris, die sich in ihrer Fantasiewelt ihren größten Ängsten stellen muss. Neben ihren inneren Dämonen muss sie außerdem einen wütenden Riesen in ihrem Inneren besänftigen. Baue Dein Deck mit jeder Begegnung auf, schalte neue Karten frei und sammle Punkte, um Iris’ Kräfte zu stärken.

2. März – Jurassic Pinball

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Kampf ums Überleben hat begonnen! Tritt gegen Carnosaurier, Triceratopse und den König der Dinosaurier and – den T-Rex. An diesem spannenden Flipper-Videospiel überwindest Du zahlreiche Gefahren und deckst tonnenweise Geheimnisse.

2. März – Meg’s Monster

Ein kurzweiliges, Story-getriebenes JRPG mit einer großen Wendung. Du schlüpfst in die Rolle von Roy, der das Spiel mit 99.999 HP beginnt und praktisch unantastbar ist – die eigentliche Aufgabe besteht jedoch darin, Meg zu beschützen. Wenn sie anfängt zu weinen, ist das Spiel für alle vorbei. Meistere die einzigartigen Mechanismen und Minispiele, die in jeden Kampf auf Dich warten und beschütze Meg, indem Du sie mit ihrem Lieblingsspielzeug beruhigst.

2. März – Railway Islands

Ein minimalistisches und entspannendes Spielerlebnis, verpackt in einen einzigartigen Look. Als Manager*in einer Eisenbahnlinie, bist Du für die Lieferung von Rohstoffen an die Bewohner*innen einer weit entfernten Inselgruppe verantwortlich. Es liegt an Dir, einen sicheren Weg zu finden und alle Ressourcen zu den kleinen Städten auf den jeweiligen Inseln zu liefern.

2. März – Vanaris Tactics

Ein taktisches Rollenspiel, das die Geschichte von Flüchtlingen erzählt, die aus ihrer besetzten Heimat fliehen. Als Anführer*in einer Flüchtlingsgruppe, die außerhalb der Mauern von Vanaris nach Freiheit sucht, musst Du Dein Volk vereinen und taktisches Geschick beweisen, um den Unterdrücker*innen zu entkommen.

3. März – Alterity Experience

Ein First-Person-Adventure, das im heutigen Lucy County, Kalifornien, spielt – einer Region, die für ihre unerklärlichen Phänomene bekannt ist. Die Ranch des Farmers Anton Cornwell wird von seltsamen Erscheinungen heimgesucht. Verhindere, dass sie in das Haus eindringen, um die Nacht zu überleben.

3. März – Escape First 3

Du und Deine Freund*innen veranstalten eine Reunion-Party. Um die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen, beschließt ihr, eure alte Schule zu besuchen. Zunächst ist es lustig, als ihr euch an die Vergangenheit erinner. Dann aber wendet sich das Blatt und es gibt ein Ereignis, das ihr alle vergessen habt und mit dem ihr jetzt konfrontiert werdet.

3. März – Gunman Tales

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle eines Kopfgeldjägers aus dem Wilden Westen, der auf der Suche nach dem legendären verlorenen Schatz ist. Auf dem Weg dorthin musst Du viele Gesetzlose bezwingen, deren Gold und andere nützliche Gegenstände einbehalten, um Deine Fähigkeiten für kommende Gefahren zu verbessern. Du kannst auch gegen bis zu vier Freund*innen spielen und so fantastische Koop-Action genießen.

3. März – The Smile Alchemist

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere – Ein Alchemie-Simulator, der mit unterhaltsamen Elementen wie der Charakterentwicklung überzeugt! In Polta Kolta, einer Stadt, in der Menschen und Bestien zusammenleben, beginnt der junge Nayc eine harte Ausbildung bei einem berühmten Alchemisten. Sein Ziel ist es, der beste Alchemist der Welt zu werden, doch eine Angelegenheit bereitet ihm große Sorgen…

3. März – Wo Long: Fallen Dynasty

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Game Pass – Ab dem ersten Tag erhältlich im Game Pass! Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten. Er kämpft in einer düsteren Fantasy-Version der späteren Han-Dynastie, in der Dämonen die Drei Königreiche plagen. Du musst gegen tödliche Kreaturen und feindliche Soldat*innen kämpfen und dabei versuchen, die wahre Kraft in Deinem Inneren zu erwecken.