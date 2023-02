Kerbal Space Program 2 startet heute in den Early Access

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Private Division und Intercept Games haben heute bekannt gegeben, dass Kerbal Space Program 2 ab sofort zum Einführungspreis von 49,99 Euro im Early Access auf PC über Steam, den Epic Games Store sowie bei anderen digitalen Einzelhändlern erhältlich ist. Kerbal Space Program 2 ist der Nachfolger der Raketenbausimulation Kerbal Space Program, die weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft wurde. Es wird euch die Möglichkeit geben, euer eigenes Weltraumprogramm aufzubauen. Dazu gehören hunderte neue und verbesserte Teile. Außerdem sei das Tutorial optimiert worden und die moderne Grafik würde für lebendige und realistische Umgebungen mit großem Detailreichtum sorgen. Für eure Raumfahrzeuge gibt es außerdem Farbschemata. Geplant ist, das Spiel in den kommenden Jahren immer weiter auszubauen. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Nate Simpson, Creative Director bei Intercept Games, äußerte sich zum Start des Early Access wie folgt:

Wir freuen uns sehr darüber, Kerbal Space Program 2 im Early Access zu veröffentlichen. Wir haben ein Spiel von nie da gewesener technischer Komplexität erschaffen und können es kaum erwarten, die kreativen Leistungen unserer Community zu sehen. Wir freuen uns sehr darauf, das direkte Feedback der Spieler:innen zu hören, wenn wir sie mit Beginn der Early-Access-Phase in den Entwicklungsprozess einbinden werden.

Die interaktiven, animierten Tutorials sollen euch die Grundlagen der Raketenwissenschaft auf immersive und unterhaltsame Weise nahebringen. Dazu soll es weitere Verbesserungen geben, darunter eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche, benutzerfreundlichere Werkzeuge für den Fahrzeugbau sowie neue Symbole in der Kartenansicht, die Flugbahndaten mit nie da gewesener Klarheit darstellen.

Zeitbeschleunigung ermöglicht es euch nun, die Zeit auch dann schneller laufen zu lassen, wenn ein Raumfahrzeug beschleunigt, was interplanetare Flüge mit langer Beschleunigungszeit um einiges angenehmer machen soll. Die Steuerung für die Zeitbeschleunigung erlaubt auch dann Interaktionen mit Fahrzeugsystemen, wenn die Zeit angehalten ist, was euch mehr Flexibilität beim Erteilen von Anweisungen gibt – diese Anpassungen in letzter Sekunde können lebensrettend sein, wenn eine Landung unausweichlich schiefgeht.

In Sachen grafische Darstellung wurden alle Himmelskörper des Originals mit einem komplett neuen Terrainsystem neu erschaffen. Das Kerbol-System will euch eine Vielzahl neuer interessanter Orte zum Entdecken bieten. Die Raketen-Soundeffekte wurden direkt bei echten Starts aufgenommen, und die Musik ändert sich dynamisch je nach aktueller Flugsituation.

Michael Cook, Franchise Director von Kerbal Space Program 2 bei Private Division äußerte sich zur Zukunft des Projekts wie folgt:

Wir haben mit Kerbal Space Program 2 ein Fundament gelegt, auf dem wir in den kommenden Jahren aufbauen wollen. Die Early-Access-Phase ist nur der Anfang der Reise. Wir werden mehrere große Funktionsupdates veröffentlichen, die schlussendlich zur Veröffentlichung von Version 1.0 führen.

Nach dem Beginn der Early-Access-Phase von Kerbal Space Program 2 plant Intercept Games in den kommenden Monaten mehrere innovative Funktionen zu implementieren. Zu den Highlights würden demnach gehören: